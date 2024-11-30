Birbirine Çok Benzeyen Ünlüleri Paylaşarak Cümle Alemi Şaşırtan X Kullanıcıları
Birbirine Çok Benzeyen Ünlüleri Paylaşarak Cümle Alemi Şaşırtan X Kullanıcıları
Kaynak: https://x.com/ReddCinema/status/18615...
Merhabalar. Sosyal medyada pek çok kullanıcı ünlüler arasında eşleştirme yapmaya bayılıyor. Özellikle de dizi ve film oyuncuları. X/Twitter'da @ReddCinema adlı bir kullanıcı birbirine benzettiği oyunculardan bir flood hazırlamış. Biz de bu içerikte o paylaşıma gelen alıntıları topladık. Bakalım bizim sosyal medya kullanıcıları kimleri kimlere benzetmiş bi' görelim.
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Bu dünyada herkes çift yaratılmıştır derler ya, bazen böyledir. İki kişi birbirine benzeyebilir. Ama söz konusu oyunculuk olunca insan herkese benzeyebilir, benzetilebilir.
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X/Twitter'da @ReddCinema adlı bir kullanıcı, birbirine çok benzeyen ünlülerden bir 'flood' yapmış. 40 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşıma birbirinden ilginç alıntılar yapılmış. Hazırsanız işte onlarla karşınızdayız.
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Sizin birbirine benzettiğiniz ünlüler var mı? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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