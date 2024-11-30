Birbirine Çok Benzeyen Ünlüleri Paylaşarak Cümle Alemi Şaşırtan X Kullanıcıları

Merhabalar. Sosyal medyada pek çok kullanıcı ünlüler arasında eşleştirme yapmaya bayılıyor. Özellikle de dizi ve film oyuncuları. X/Twitter'da @ReddCinema adlı bir kullanıcı birbirine benzettiği oyunculardan bir flood hazırlamış. Biz de bu içerikte o paylaşıma gelen alıntıları topladık. Bakalım bizim sosyal medya kullanıcıları kimleri kimlere benzetmiş bi' görelim.