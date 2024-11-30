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Oyuncuların Eski Dizilerde Giydikleri Kıyafetleri Paylaşarak Hepimizi Maziye Götüren X Kullanıcıları

Oyuncuların Eski Dizilerde Giydikleri Kıyafetleri Paylaşarak Hepimizi Maziye Götüren X Kullanıcıları

yerli dizi dizi Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
30.11.2024 - 19:18 Son Güncelleme: 30.11.2024 - 19:20

Televizyon ve sinema oyuncularının giydiği her kıyafet bir dönem moda olmuştur. Mesela Bihter'in kazakları, elbiseleri. Aşk-ı Memnu'yu izleyen hiç kimse o kıyafetleri unutamaz. X/Twitter'da @jizzyb_ adlı bir kullanıcı da MUBI aksesuarlarını tiye alan bir paylaşım yaptı. Paylaşıma pek çok kullanıcı 2000'li yıllarda oyuncuların giydiği tişörtlerle yanıt verdi. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.

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Eski Türk dizilerinde oyuncuların giydiği kıyafetler çok sevilirdi. Bir dizi karakterini seven kişi hemen o kıyafetin kendisinde de olmasını isterdi. Aslında durum şimdi de pek değişmiş değil. Popüler kültürün etkisiyle hepimiz sevdiğimiz dizi ve film karakterlerinin giydiği kıyafetlere çok özeniyoruz.

Eski Türk dizilerinde oyuncuların giydiği kıyafetler çok sevilirdi. Bir dizi karakterini seven kişi hemen o kıyafetin kendisinde de olmasını isterdi. Aslında durum şimdi de pek değişmiş değil. Popüler kültürün etkisiyle hepimiz sevdiğimiz dizi ve film karakterlerinin giydiği kıyafetlere çok özeniyoruz.

X/Twitter'da @jizzyb_ adlı bir kullanıcı, Sinan Çalışkanoğlu'nun bir dizide giydiği tişörtü paylaşarak "aynen mubi tişörtleri" diye bir gönderme yaptı. Zira son zamanlarda MUBI'nin aksesuarları sosyal medyada epey bir goygoy konusu.

X/Twitter'da @jizzyb_ adlı bir kullanıcı, Sinan Çalışkanoğlu'nun bir dizide giydiği tişörtü paylaşarak "aynen mubi tişörtleri" diye bir gönderme yaptı. Zira son zamanlarda MUBI'nin aksesuarları sosyal medyada epey bir goygoy konusu.
twitter.com

Avrupa Yakası'ndan Şehsuvar, yani Bülent Polat:

Avrupa Yakası'ndan Şehsuvar, yani Bülent Polat:
twitter.com

Çok iyi...

Çok iyi...
twitter.com

Hades olmadığı zamanlar tabii...

Hades olmadığı zamanlar tabii...
twitter.com
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Sertaç ve kindarlığı...

Sertaç ve kindarlığı...
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Çok yakışıyordu ama...

Çok yakışıyordu ama...
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Diyecek cevap bulamadım hahahaha.

Diyecek cevap bulamadım hahahaha.
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Gelir mi, bilemiyorum Altan...

Gelir mi, bilemiyorum Altan...
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Ay bu çok modaydı bi' ara.

Ay bu çok modaydı bi' ara.
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Hanımcılıkta bir numaraydı Selami...

Hanımcılıkta bir numaraydı Selami...
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Siz de bir zamanlar böyle tişörtlerden giymiş miydiniz? Yorumlara buyrun...

Siz de bir zamanlar böyle tişörtlerden giymiş miydiniz? Yorumlara buyrun...
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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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