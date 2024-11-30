Oyuncuların Eski Dizilerde Giydikleri Kıyafetleri Paylaşarak Hepimizi Maziye Götüren X Kullanıcıları

Televizyon ve sinema oyuncularının giydiği her kıyafet bir dönem moda olmuştur. Mesela Bihter'in kazakları, elbiseleri. Aşk-ı Memnu'yu izleyen hiç kimse o kıyafetleri unutamaz. X/Twitter'da @jizzyb_ adlı bir kullanıcı da MUBI aksesuarlarını tiye alan bir paylaşım yaptı. Paylaşıma pek çok kullanıcı 2000'li yıllarda oyuncuların giydiği tişörtlerle yanıt verdi. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.