Oyuncuların Eski Dizilerde Giydikleri Kıyafetleri Paylaşarak Hepimizi Maziye Götüren X Kullanıcıları
Oyuncuların Eski Dizilerde Giydikleri Kıyafetleri Paylaşarak Hepimizi Maziye Götüren X Kullanıcıları
Televizyon ve sinema oyuncularının giydiği her kıyafet bir dönem moda olmuştur. Mesela Bihter'in kazakları, elbiseleri. Aşk-ı Memnu'yu izleyen hiç kimse o kıyafetleri unutamaz. X/Twitter'da @jizzyb_ adlı bir kullanıcı da MUBI aksesuarlarını tiye alan bir paylaşım yaptı. Paylaşıma pek çok kullanıcı 2000'li yıllarda oyuncuların giydiği tişörtlerle yanıt verdi. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.
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Eski Türk dizilerinde oyuncuların giydiği kıyafetler çok sevilirdi. Bir dizi karakterini seven kişi hemen o kıyafetin kendisinde de olmasını isterdi. Aslında durum şimdi de pek değişmiş değil. Popüler kültürün etkisiyle hepimiz sevdiğimiz dizi ve film karakterlerinin giydiği kıyafetlere çok özeniyoruz.
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X/Twitter'da @jizzyb_ adlı bir kullanıcı, Sinan Çalışkanoğlu'nun bir dizide giydiği tişörtü paylaşarak "aynen mubi tişörtleri" diye bir gönderme yaptı. Zira son zamanlarda MUBI'nin aksesuarları sosyal medyada epey bir goygoy konusu.
Avrupa Yakası'ndan Şehsuvar, yani Bülent Polat:
Çok iyi...
Hades olmadığı zamanlar tabii...
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Sertaç ve kindarlığı...
Çok yakışıyordu ama...
Diyecek cevap bulamadım hahahaha.
Gelir mi, bilemiyorum Altan...
Ay bu çok modaydı bi' ara.
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Hanımcılıkta bir numaraydı Selami...
Siz de bir zamanlar böyle tişörtlerden giymiş miydiniz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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