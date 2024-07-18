"Hepsi 1" Dizisinde Hepsi'nin Arkadaşlarının Eşcinsel Olduğunu Öğrenince Verdiği Tepki Gündemde!
"Hepsi 1" Dizisinde Hepsi'nin Arkadaşlarının Eşcinsel Olduğunu Öğrenince Verdiği Tepki Gündemde!
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Bir dönemin ses getiren müzik grubu Hepsi'nin 2007 yılında bir dizi çektiğini mutlaka biliyorsunuzdur.
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O dönem "Hepsi 1" adlı diziyi bayıla bayıla izlemiştik ama hiçbirimizin dikkatini çekmemiş.
Dizide arkadaşlarının eşcinsel olduğuna dair hareketlerinden yorum yapan Hepsi grubunun tepkisi TikTok'ta gündem oldu.
Bir kullanıcının paylaştığı o sahneye yorum yağdı.
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Kullanıcılardan gelen yorumlar:
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