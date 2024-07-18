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"Hepsi 1" Dizisinde Hepsi'nin Arkadaşlarının Eşcinsel Olduğunu Öğrenince Verdiği Tepki Gündemde!

"Hepsi 1" Dizisinde Hepsi'nin Arkadaşlarının Eşcinsel Olduğunu Öğrenince Verdiği Tepki Gündemde!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 14:17

2007 yılında yayınlanan 'Hepsi 1' dizisinin bir sahnesi TikTok'ta gündem oldu. Arkadaşlarının eşcinsel olduğunu öğrenen Hepsi grubunun tepkisi dikkat çekti.

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Bir dönemin ses getiren müzik grubu Hepsi'nin 2007 yılında bir dizi çektiğini mutlaka biliyorsunuzdur.

Bir dönemin ses getiren müzik grubu Hepsi'nin 2007 yılında bir dizi çektiğini mutlaka biliyorsunuzdur.

O dönem "Hepsi 1" adlı diziyi bayıla bayıla izlemiştik ama hiçbirimizin dikkatini çekmemiş.

O dönem "Hepsi 1" adlı diziyi bayıla bayıla izlemiştik ama hiçbirimizin dikkatini çekmemiş.

Dizide arkadaşlarının eşcinsel olduğuna dair hareketlerinden yorum yapan Hepsi grubunun tepkisi TikTok'ta gündem oldu.

Dizide arkadaşlarının eşcinsel olduğuna dair hareketlerinden yorum yapan Hepsi grubunun tepkisi TikTok'ta gündem oldu.

Bir kullanıcının paylaştığı o sahneye yorum yağdı.

Bir kullanıcının paylaştığı o sahneye yorum yağdı.

İşte o sahne...

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