Hayat, Sağlık, Konut ve Daha Fazlası… Sigorta Çeşitleri Nelerdir?
Bazen sen plan yaparsın ama hayat kendi senaryosunu yazar. Sigorta ise bu senaryoda seni kötü sürprizlere karşı koruyan yan karakter gibidir. Belki bir kaza, belki bir hastalık ya da evdeki küçük bir aksilik… İşte o zaman sigorta devreye girer ve seni rahatlatır. Çünkü sigorta demek önlem almak ama keyfinden ödün vermemek demek. Şimdi gel hangi sigortanın hangi dertlere deva olduğuna birlikte bakalım.
Hayat sigortası sevdiklerine senin yokluğunda da destek olur.
Sağlık sigortası hastalıklar seni değil sen onları hazırlıksız yakala diye vardır.
Konut sigortası evindeki huzuru korumanın en kolay yoludur.
Araç sigortası yoldaki sürprizleri stres yerine güvene dönüştürür.
Dijital güvenlik sigortası dijital dünyadaki risklere karşı görünmez bir kalkan gibidir.
Yurt dışı seyahat güvence sigortasıyla dünyayı gezerken aklın arkada kalmasın.
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım.
