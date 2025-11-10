Hayat, Sağlık, Konut ve Daha Fazlası… Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Bazen sen plan yaparsın ama hayat kendi senaryosunu yazar. Sigorta ise bu senaryoda seni kötü sürprizlere karşı koruyan yan karakter gibidir. Belki bir kaza, belki bir hastalık ya da evdeki küçük bir aksilik… İşte o zaman sigorta devreye girer ve seni rahatlatır. Çünkü sigorta demek önlem almak ama keyfinden ödün vermemek demek. Şimdi gel hangi sigortanın hangi dertlere deva olduğuna birlikte bakalım.