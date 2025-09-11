onedio
Hasan Ustaoğlu Kimdir? Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu Hangi Partideydi?

Hasan Ustaoğlu Kimdir? Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu Hangi Partideydi?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 17:27

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu, bugün öğleden sonra AK Parti’ye katıldı. CHP’den ayrılıp AK Parti saflarına geçen Ustaoğlu’nun bu kararı kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Gelişmenin ardından Hasan Ustaoğlu’nun hayatı, siyasi geçmişi ve biyografisi merak konusu oldu. 

Peki, Hasan Ustaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar...

Hasan Ustaoğlu Kimdir?

1975 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesinde dünyaya gelen Hasan Ustaoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Seydişehir’de tamamladı. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından dört yıl özel sektörde çalıştı ve 2004 yılında kendi mühendislik firmasını kurdu. 

Türkiye genelinde mühendislik ve şehircilik projelerinde aktif rol aldı. Siyasi hayatına 2010 yılında CHP Seydişehir İlçe Teşkilatı’nda yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği yaparak adım attı. 2014 ve 2019 yıllarında belediye meclisi üyeliğine seçildi. 2019’da ise Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görev aldı. Evli olan Ustaoğlu, iki çocuk babasıdır.

Hasan Ustaoğlu Kaç Yaşında?

1975 doğumlu olan Hasan Ustaoğlu, 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

Hasan Ustaoğlu Nereli?

Hasan Ustaoğlu, Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğup büyümüştür.

Hasan Ustaoğlu Hangi Partideydi?

Hasan Ustaoğlu, siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi’nde başladı. CHP Seydişehir İlçe Teşkilatı’nda görev aldıktan sonra, belediye meclisi üyeliğine seçildi ve Seydişehir Belediye Başkanı oldu. Ancak 11 Eylül 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı resmi törenle AK Parti’ye geçti.

