Hasan Ustaoğlu Kimdir? Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu Hangi Partideydi?

1975 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesinde dünyaya gelen Hasan Ustaoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Seydişehir’de tamamladı. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından dört yıl özel sektörde çalıştı ve 2004 yılında kendi mühendislik firmasını kurdu.

Türkiye genelinde mühendislik ve şehircilik projelerinde aktif rol aldı. Siyasi hayatına 2010 yılında CHP Seydişehir İlçe Teşkilatı’nda yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği yaparak adım attı. 2014 ve 2019 yıllarında belediye meclisi üyeliğine seçildi. 2019’da ise Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görev aldı. Evli olan Ustaoğlu, iki çocuk babasıdır.

Hasan Ustaoğlu Kaç Yaşında?

1975 doğumlu olan Hasan Ustaoğlu, 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

Hasan Ustaoğlu Nereli?

Hasan Ustaoğlu, Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğup büyümüştür.