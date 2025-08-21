onedio
Hangisi Karaman'a Komşu Olan İllerden Biridir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Cevabı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici
21.08.2025 - 22:25

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacıya yöneltilen “Hangisi Karaman'a Komşu Olan İllerden Biridir?” sorusu merak uyandırdı. Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkmayan bu bilgi, hem yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri düşündürdü. Doğru yanıtı bilmeyenler, sorunun cevabını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

İşte 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı...

Hangisi Karaman'a Komşu Olan İllerden Biridir?

A- Antalya

B- Niğde

C- Aksaray

D- Isparta

Cevap A, yani Antalya.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
