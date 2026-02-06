onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Hangi Ünlü Roman Bir Nevi Senin Hayatını Anlatıyor?

etiket Hangi Ünlü Roman Bir Nevi Senin Hayatını Anlatıyor?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
06.02.2026 - 19:16

Hepimizin hayatı bir roman gibi akıp gidiyor; dramı var, aşkı var, hesaplaşmalar var... Kimimiz baş karakter kimimiz anlatıcı. Peki senin hayat hikayen hangi ünlü romana daha çok benziyor? Cevabını bu testle öğreniyoruz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yalnız kaldığında en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?

2. Yakın çevren seni genelde nasıl biri olarak tanımlar?

3. Hüzünlü olduğunda sana en çok hangisi iyi gelir?

4. Hayatındaki en büyük çatışma sence hangisi?

5. Şimdi söyle bakalım, hangi şehirde yaşamak istersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki, sence senin ilişkilerdeki en büyük sorunun ne?

7. Geleceği düşündüğünde ilk hissettiğin duygu hangisi oluyor?

8. Bir tartışma sırasında genelde nasıl davranırsın?

Jane Austen - Gurur ve Önyargı

Jane Austen - Gurur ve Önyargı

İlişkiler, bağlar ve duygusal yakınlık konularına fazla anlam yükleyen birisin. İnsanlarla temas kurmak, bir şeyler paylaşmak ve anlaşılmak senin için çok önemli. Zaman zaman insanlardan fazla beklentin oluyor gibi görünebilir ama bu, aslında senin samimiyetinin bir sonucu. Senin hayata karşı romantik bir bakışın var. Bu yüzden senin hikayen; yanlış anlaşılmalar, duygusal iniş çıkışlar ve sonunda gelen fark edişlerle dolu bir klasik olan Aşk ve Gurur romanına tam uyuyor!

George Orwell - 1984

George Orwell - 1984

Gerçekçi, her şeyi sorgulayan ve oldukça bilinçli bir bakış açısına sahipsin. Hayatı tozpembe görmüyorsun. Bu seni karamsar değil, her şeye hazırlıklı biri yapıyor. Kontrol duygusu senin için önemli, çünkü belirsizlik seni yoruyor. Sen her şeyde içten içe düzen, denge ve netlik arıyorsun. Senin hikayen, sistemi sorgulayan ve kendi gerçeğini korumaya çalışan güçlü bir karakterin hikayesi. Bu yüzden George Orwell'in klasiği 1984, tam senin karakterine göre!

Charlotte Brontë - Jane Eyre

Charlotte Brontë - Jane Eyre

Sen, duygusal derinliği olan, iç dünyası çok derin olan birisin. Hayat seni zaman zaman yalnız bırakmış gibi hissediyor olabilirsin ama bu seni güçsüz değil, daha dirençli yapmış. Sevilmek istiyorsun ama bunun için kendinden vazgeçmeye de niyetin yok! Sessizsin ama etkili bir güce sahipsin. Bu yüzden senin romanın, kendi değerini fark etme hikayesi olan Jane Eyre!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın