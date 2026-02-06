Hangi Ünlü Roman Bir Nevi Senin Hayatını Anlatıyor?
Hepimizin hayatı bir roman gibi akıp gidiyor; dramı var, aşkı var, hesaplaşmalar var... Kimimiz baş karakter kimimiz anlatıcı. Peki senin hayat hikayen hangi ünlü romana daha çok benziyor? Cevabını bu testle öğreniyoruz! 👇
1. Yalnız kaldığında en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
2. Yakın çevren seni genelde nasıl biri olarak tanımlar?
3. Hüzünlü olduğunda sana en çok hangisi iyi gelir?
4. Hayatındaki en büyük çatışma sence hangisi?
5. Şimdi söyle bakalım, hangi şehirde yaşamak istersin?
6. Peki, sence senin ilişkilerdeki en büyük sorunun ne?
7. Geleceği düşündüğünde ilk hissettiğin duygu hangisi oluyor?
8. Bir tartışma sırasında genelde nasıl davranırsın?
Jane Austen - Gurur ve Önyargı
George Orwell - 1984
Charlotte Brontë - Jane Eyre
