Hangi Ünlü Roman Bir Nevi Senin Hayatını Anlatıyor?

Gerçekçi, her şeyi sorgulayan ve oldukça bilinçli bir bakış açısına sahipsin. Hayatı tozpembe görmüyorsun. Bu seni karamsar değil, her şeye hazırlıklı biri yapıyor. Kontrol duygusu senin için önemli, çünkü belirsizlik seni yoruyor. Sen her şeyde içten içe düzen, denge ve netlik arıyorsun. Senin hikayen, sistemi sorgulayan ve kendi gerçeğini korumaya çalışan güçlü bir karakterin hikayesi. Bu yüzden George Orwell'in klasiği 1984, tam senin karakterine göre!