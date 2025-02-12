Hangi Tip İnsanlara Çekiliyorsun?
Hangi Tip İnsanlara Çekiliyorsun?
Hiç hangi insan tipine çekildiğini merak ettin mi? Bu test tam da sana göre. Seni etkileyen özellikleri ve kalbini hızlandıran kişilik tiplerini keşfetmek için hemen soruları cevapla ve sonucu öğren!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim?
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2. İlk buluşmanda karşı tarafta dikkat ettiğin ilk şey ne olur?
3. Tatil planı yaparken karşı tarafın neye önem vermesi hoşuna gider?
4. Birlikte geçireceğiniz bir akşam nasıl olmalı?
5. Karşı tarafın bir hobisi olması senin için önemli mi?
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6. Bir tartışma sırasında karşı taraftan ne beklersin?
7. İdeal bir hediye ne olabilir?
8. Son olarak, bir ilişkide ne ararsın?
Romantik ve zeki insanlara çekiliyorsun!
Eğlenceli ve dinamik insanlara çekiliyorsun!
Şık ve karizmatik insanlara çekiliyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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