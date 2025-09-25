onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Hangi Manifest Kızı Hangi Winx Perisi Olmalıydı?

Hangi Manifest Kızı Hangi Winx Perisi Olmalıydı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.09.2025 - 12:03

Türkiye'nin ses getiren kız grubu Manifest üyelerinin hangi Winx perisine benzedikleri büyük tartışma yarattı. Peki sence hangi Manifest kızı hangi Winx perisiyle eşleşiyor? Gel bu testle oyla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sence Lidya hangi Winx perisini temsil etmeli?

1. Sence Lidya hangi Winx perisini temsil etmeli?

2. Esin hangi Winx karakterini temsil etmeliydi?

2. Esin hangi Winx karakterini temsil etmeliydi?

3. Hilal hangi Winx perisini temsil etmeli?

3. Hilal hangi Winx perisini temsil etmeli?

4. Mina hangi Winx perisini temsil etmeli?

4. Mina hangi Winx perisini temsil etmeli?

5. Zeynep hangi Winx karakterini temsil etmeli?

5. Zeynep hangi Winx karakterini temsil etmeli?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sueda hangi Winx karakteri olmalı?

6. Sueda hangi Winx karakteri olmalı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın