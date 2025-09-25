Hangi Manifest Kızı Hangi Winx Perisi Olmalıydı?
Türkiye'nin ses getiren kız grubu Manifest üyelerinin hangi Winx perisine benzedikleri büyük tartışma yarattı. Peki sence hangi Manifest kızı hangi Winx perisiyle eşleşiyor? Gel bu testle oyla!
1. Sence Lidya hangi Winx perisini temsil etmeli?
2. Esin hangi Winx karakterini temsil etmeliydi?
3. Hilal hangi Winx perisini temsil etmeli?
4. Mina hangi Winx perisini temsil etmeli?
5. Zeynep hangi Winx karakterini temsil etmeli?
6. Sueda hangi Winx karakteri olmalı?
