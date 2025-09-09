onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Hangi Dizi Karakteriyle Eve Çıkmalısın?

etiket Hangi Dizi Karakteriyle Eve Çıkmalısın?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
09.09.2025 - 10:32

Sayısız dizi karakterlerinden en az birine kendimizi yakın hissettik, kabul edelim! Gerek alışkanlıkları, gerek kişilikleri ile sanki içimizden biri gibilerdi. Gerçek hayatta da bir benzerleri olsun isterdik bu karakterlerin!

Peki hangisiyle eve çıksan mutlu olurdun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayalım! Dizi izleme alışkanlığını öğrenebilir miyiz?

4. Devam edelim! İzlediğin dizilerin kategorilerini öğrenebilir miyiz?

5. Daha önce dizi maratonu yaptın mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sence beraber eve çıkacağın dizi karakteriyle ilk haftanız nasıl geçer?

7. Bu dizi karakteri ile eve çıktığınızda ilk olarak evin neresini temizlemeye başlarsınız?

7. Bu dizi karakteri ile eve çıktığınızda ilk olarak evin neresini temizlemeye başlarsınız?

8. Eve ortalama kaç günde taşınırsınız?

9. Bu dizi karakterinin dizideki diğer karakterleri eve çağırması hoşuna gider mi?

10. Son sorudayız! Onunla yapacağınız ilk yemek hangisi olurdu?

Monica Geller!

Monica Geller!

Senin ruh halini en iyi anlatan ev arkadaşı kesinlikle Monica Geller! Çünkü senin için temizlik sadece hijyen değil, aynı zamanda karakter meselesi. Yastık kılıflarının aynı anda yıkanması, mutfakta kavanozların aynı hizaya dizilmesi, banyoda sabunlukta asla iz kalmaması… Bunların hepsi senin radarında. Seninle aynı evde yaşayan birinin tek yapması gereken şey dağınıklığını gizlemek. Çünkü sen gözünden hiçbir şeyi kaçırmazsın. İyi yanı şu: Senin evinde yaşayan biri asla burası pis demez. Hatta biraz şanslı hisseder. Ama işin zor tarafı o kişi çoraplarını yanlış yere bırakırsa bu seni gün boyu rahatsız edebilir. Monica gibi sen de düzenle huzur buluyorsun. Biraz takıntılı görünse de aslında senin evinde herkes kendini güvende hissediyor!

Sheldon Cooper!

Sheldon Cooper!

Sheldon’la eve çıkmak sabır ister ama senin karakterinde buna uyacak bir yan var. Çünkü sen de kuralların net olmasını seviyorsun. “Her şeyin yeri belli olsun, herkes o kurala uysun.” düşüncesi sana hiç yabancı değil. Pazartesi çamaşır günü, perşembe market günü… Bunlar sana fazla katı gelmiyor, hatta kafanı rahatlatıyor. Senin için temizlik biraz matematik gibi. Mantıklı, düzenli ve sistemli olmalı. Toz kalmadığında iç huzurun geliyor. Sheldon gibi sen de dağınıklığı kişisel hakarete uğramış gibi görebilirsin. Bir bardak masada unutulsa bile aklın takılır!

Bree Van de Kamp!

Bree Van de Kamp!

Eğer ev arkadaşın Bree olsaydı eviniz asla sıradan görünmezdi! Çünkü senin için temizlik sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda estetik bir mesele. Masanın üstü silinmiş olacak ama aynı zamanda şık bir örtü serilmiş olacak. Mutfak tertemiz olacak ama aynı zamanda tabaklar renk uyumuna göre seçilecek. Sen düzeni sadece pratiklik için değil, güzellik için de istiyorsun. Evinde toz görmek seni rahatsız ediyor ama uyumsuz bir vazo da gözünü tırmalıyor. Seninle yaşayan biri kendini adeta dekorasyon dergisinden fırlamış bir yerde bulabilir. Biraz katı tarafın da var tabii. Ev arkadaşın bulaşığı düzgün yıkamazsa içinden ben yapayım daha iyi diyebiliyorsun. Bree gibi senin için iyi yapılmamış iş hiç yapılmamış sayılıyor!

Danny Tanner!

Danny Tanner!

Senin için temizlik neredeyse hayatın merkezinde! Danny gibi sen de süpürgeyi eline aldığında başka birine bırakmazsın. Toz, kir ve leke asla senin evinde uzun süre yaşayamaz. Evinde yaşayan biri sabah kalktığında çoktan silinmiş bir mutfakla, cilalanmış bir sehpayla karşılaşabilir. “Sevdiklerim temiz bir yerde yaşasın, rahat etsin.” diyorsun. Yani temizlik sende sadece titizlik değil, aynı zamanda ilgi göstermekle de alakalı. Seninle eve çıkan biri bazen “Acaba fazla mı temiz?” diye düşünebilir ama sonra fark eder ki senin titizliğin aslında sevginin bir yansıması. Danny gibi, sen de detaycı olsan da samimiyetinle bunu dengeliyorsun. Danny'den bahsetmemize gerek yok sanırız, çünkü bütün bu özellikler Danny için de geçerli!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın