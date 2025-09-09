Hangi Dizi Karakteriyle Eve Çıkmalısın?
Sayısız dizi karakterlerinden en az birine kendimizi yakın hissettik, kabul edelim! Gerek alışkanlıkları, gerek kişilikleri ile sanki içimizden biri gibilerdi. Gerçek hayatta da bir benzerleri olsun isterdik bu karakterlerin!
Peki hangisiyle eve çıksan mutlu olurdun?
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım! Dizi izleme alışkanlığını öğrenebilir miyiz?
4. Devam edelim! İzlediğin dizilerin kategorilerini öğrenebilir miyiz?
5. Daha önce dizi maratonu yaptın mı?
6. Sence beraber eve çıkacağın dizi karakteriyle ilk haftanız nasıl geçer?
7. Bu dizi karakteri ile eve çıktığınızda ilk olarak evin neresini temizlemeye başlarsınız?
8. Eve ortalama kaç günde taşınırsınız?
9. Bu dizi karakterinin dizideki diğer karakterleri eve çağırması hoşuna gider mi?
10. Son sorudayız! Onunla yapacağınız ilk yemek hangisi olurdu?
Monica Geller!
Sheldon Cooper!
Bree Van de Kamp!
Danny Tanner!
