Hangi Dizi Karakteriyle Eve Çıkmalısın?

Eğer ev arkadaşın Bree olsaydı eviniz asla sıradan görünmezdi! Çünkü senin için temizlik sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda estetik bir mesele. Masanın üstü silinmiş olacak ama aynı zamanda şık bir örtü serilmiş olacak. Mutfak tertemiz olacak ama aynı zamanda tabaklar renk uyumuna göre seçilecek. Sen düzeni sadece pratiklik için değil, güzellik için de istiyorsun. Evinde toz görmek seni rahatsız ediyor ama uyumsuz bir vazo da gözünü tırmalıyor. Seninle yaşayan biri kendini adeta dekorasyon dergisinden fırlamış bir yerde bulabilir. Biraz katı tarafın da var tabii. Ev arkadaşın bulaşığı düzgün yıkamazsa içinden ben yapayım daha iyi diyebiliyorsun. Bree gibi senin için iyi yapılmamış iş hiç yapılmamış sayılıyor!