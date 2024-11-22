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Hande Erçel Gezilecek Yerler Listesine Yenisini Ekledi: 22 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

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Hande Erçel Gezilecek Yerler Listesine Yenisini Ekledi: 22 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
22.11.2024 - 23:57

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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