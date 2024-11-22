Hande Erçel Gezilecek Yerler Listesine Yenisini Ekledi: 22 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel Gezilecek Yerler Listesine Yenisini Ekledi: 22 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Didem Soydan
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Başak Dizer
Nazlı Sabancı
Sibil Çetinkaya
Özge Özpirinçci
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Gamze Erçel
Sinem Kobal
Hande Erçel
Yasemin Şefkatli
Özge Ulusoy
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Enis Arıkan
Danla Bilic
Ezgi Mola
Cemal Can Canseven
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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