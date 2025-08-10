onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hande Erçel'den Danla Bilic'e 10 Ağustos Balıkesir Depremine Kayıtsız Kalmayan Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Hande Erçel'den Danla Bilic'e 10 Ağustos Balıkesir Depremine Kayıtsız Kalmayan Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.08.2025 - 01:07

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Danla Bilic

Danla Bilic

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Ala Tokel

Ala Tokel
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülben Ergen

Gülben Ergen

Seren Serengil

Seren Serengil

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın