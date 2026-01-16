onedio
Halef'in En Çok Reyting Alan Sahnesinden Bayhan'ın Survivor Öncesi Haline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Halef'in En Çok Reyting Alan Sahnesinden Bayhan'ın Survivor Öncesi Haline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Uzak Şehir Rüya Gibi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.01.2026 - 23:50

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

16 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, düşük reytingleri nedeniyle final iddialarıyla gündemde.

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi düşük reyting oranlarıyla bir türlü istediği yükselişi yaşayamadı. Rüya Gibi'nin bu oranlarla final yapmasına kesin gözüyle bakılırken Show TV dizinin yayın gününü değiştirme kararı aldı.

Detaylar:

Survivor 2026 tüm hızıyla devam ediyor.

Survivor 2026'da yeni bir kural geldi. Ödül oyununu kaybeden yarışmacılar bu defa zorlu cezalara gönderiliyor. Çöp toplama ve bulaşık yıkama cezasıyla karşı karşıya kalan yarışmacıların bir sonraki cezası merak edilirken Acun Ilıcalı'dan kritik bir açıklama geldi. Acun Ilıcalı, sıradaki cezanın RTÜK kuralları gereği TV8 ekranlarında yayınlanamayacağını açıkladı.

Detaylar:

Survivor'ın favori isimlerinden Bayhan'ın Survivor öncesinde tek başına olması gündem oldu.

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Bayhan'ın Survivor'a gitmeden önce kimse tarafından uğurlanmaması gündem oldu. Bayhan'ın tek başına olduğu anlar kısa sürede viral olurken o anlara yorum yağdı.

Detaylar:

Evrim Akın, Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin ortaya attığı iddialar sonrasında gündemden düşmüyor.

Oyuncu Asena Keskinci'nin Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar uzun süre gündemden düşmemişti. Evrim Akın olayı henüz durulmamışken sosyal medyada Akın'ın Bez Bebek setinde çocuklar hakkında verdiği röportaj ortaya çıktı.

Detaylar:

Uzak Şehir'in başrolü Sinem Ünsal, dizi çekimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Uzak Şehir çekimlerinde yaşadığı zorluklardan bahseden Sinem Ünsal, Mardin'in -11 dereceye varan soğuk havasında yaşadıklarını anlattı.

Detaylar:

15 Ocak Perşembe günü Survivor 2026'da elenen isim Dilan Çıtak oldu.

Survivor 2026'nın son bölümünde eleme düellosu yapıldı. Ünlüler takımında yer alan Seren Ay Çetin ve Dilan Çıtak, düelloda kıyasıya mücadele verdiler. Survivor 2026'da Dilan Çıtak elenen isim olurken Çıtak'tan ilk paylaşım geldi.

Detaylar:

Halef: Köklerin Çağrısı, yeni bölümüyle 15 Ocak Perşembe reyting sonuçlarına damgasını vurdu.

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi reytinglerde yine zirvede yer aldı. 15 Ocak Perşembe reyting sonuçlarına Halef: Köklerin Çağrısı damgasını vururken Halef'in yeni bölümünde en çok reyting alan sahne açıklandı.

Detaylar:

Düşük reytingler, reklam gelirlerinin düşmesi derken yerli diziler finalden kaçamıyor.

Yerli dizilerden arka arkaya final haberleri gelmeye devam ederken NOW'dan flaş bir hamle geldi. NOW, şu an yayında olan Sahtekarlar ve Kıskanmak dizilerini birleştiriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki dizideki karakterler birbirlerine konuk olacak.

Detaylar:

Survivor 2026’nın 15 Ocak akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın henüz 3. haftasında adaya veda eden isim Dilan Çıtak oldu. Ancak Çıtak’ın vedası sadece elenmesiyle değil, yaptığı açıklamalarla da geceye damga vurdu. Daha önce babası İbrahim Tatlıses’e göndermeleriyle gündeme gelen Dilan Çıtak, bu kez veda konuşmasında gözyaşları içinde Acun Ilıcalı’ya söylediği sözlerle sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Detaylar:

Gelin Evi, bu kez bir yarışmacının sıra dışı sunumuyla gündeme geldi.

Gelin Evi’nde yine “yok artık” dedirten bir an yaşandı. Bir yarışmacının dev çay bardağıyla yaptığı sunum stüdyodakileri şoke ederken, sosyal medya kullanıcıların da aklını karıştırdı.

Detaylar:

