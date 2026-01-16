Halef'in En Çok Reyting Alan Sahnesinden Bayhan'ın Survivor Öncesi Haline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, düşük reytingleri nedeniyle final iddialarıyla gündemde.
Survivor 2026 tüm hızıyla devam ediyor.
Survivor'ın favori isimlerinden Bayhan'ın Survivor öncesinde tek başına olması gündem oldu.
Evrim Akın, Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin ortaya attığı iddialar sonrasında gündemden düşmüyor.
Uzak Şehir'in başrolü Sinem Ünsal, dizi çekimleri hakkında açıklamalarda bulundu.
15 Ocak Perşembe günü Survivor 2026'da elenen isim Dilan Çıtak oldu.
Halef: Köklerin Çağrısı, yeni bölümüyle 15 Ocak Perşembe reyting sonuçlarına damgasını vurdu.
Düşük reytingler, reklam gelirlerinin düşmesi derken yerli diziler finalden kaçamıyor.
Survivor 2026’nın 15 Ocak akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti.
Gelin Evi, bu kez bir yarışmacının sıra dışı sunumuyla gündeme geldi.
