Hafızamıza Kazınan Finaller: Tarihe Geçen Unutulmaz Sonlarıyla Tüm Zamanların En İyi Dizileri

IMDb: 8.4

Özet: Evlerinin yandığı şüpheli bir yangında, annelerinin ölümünden sonra, Sam ve Dean Winchester yaşları büyüdükçe babaları ile yollarda bir hayat yaşamaya başlarlar. Yıllar geçer ve bir av sırasında kaybolan babalarını bulmak için kardeşler bir araya gelirler. Ancak babaları normal bir avcı değildir: o hayaletler, vampirler ve ruhlar gibi doğaüstü yaratıkları avlar ve aynı şeyi oğullarına da çok küçük yaşlardan itibaren öğretmiştir. Yol boyunca, Sam ve Dean, masum insanları yaratıklar ve hayaletlerden kurtarmak için büyük bir mücadeleye girerler ve babalarının nerede olduğuna dair ipuçlarını toplarlar.

Oyuncular: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jim Beaver

Yaratıcı: Eric Kripke