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Hafızamıza Kazınan Finaller: Tarihe Geçen Unutulmaz Sonlarıyla Tüm Zamanların En İyi Dizileri

Hafızamıza Kazınan Finaller: Tarihe Geçen Unutulmaz Sonlarıyla Tüm Zamanların En İyi Dizileri

dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 16:04

Televizyon tarihinin en akılda kalıcı ve unutulmaz final bölümleriyle izleyicilerin hafızasına kazınan dizileri sizin için derledik. Lost'tan Mr. Robot'a, Supernatural'dan Fleabag'e bu dizileri halen izlemediyseniz artık seyretmenizin vakti geldi. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. The 100, 2014-2020

20. The 100, 2014-2020

IMDb: 7.6 

Özet: Kass Morgan'ın aynı isimli kitap serisinden uyarlanan The 100, bir kıyamet sonrası draması. Bir nükleer savaş dünyayı yok ettikten 97 yıl sonra, insanlıktan kalan tek örnekleri barındıran bir uzay gemisi, 100 genci dünyayı tekrar insanlarla doldurmak için geri gönderir.

Oyuncular: Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropoulos 

Yaratıcı: Jason Rothenberg

19. Undone, 2019-2022

19. Undone, 2019-2022

IMDb: 8.2 

Özet: Undone, ölümcül bir kazadan sağ çıkmayı başaran ancak bu kazanın sonrasında, zamanla arasında farklı bir bağın kurulmuş olduğunu fark eden Alma'nın maceralarını anlatıyor. Zamanda yolculuk edebilen genç Alma, bu gücünü babasının ölümündeki gizemi ortaya çıkarmak için kullanacaktır. 

Oyuncular: Rosa Salazar, Angelique Cabral, Constance Marie 

Yaratıcılar: Raphael Bob-Waksberg, Kate Purdy

18. Homeland, 2011-2020

18. Homeland, 2011-2020

IMDb: 8.3  

ÖzetIrak'ta öldürüldüğü tahmin edilen bir Amerikan askeri, kaybolduktan 8 yıl sonra geri döner. Ancak eve dönüş sevinci sona erdikten sonra, onun gerçekten bir Amerikan kahramanı olup olmadığı ya da bir terör saldırısı planlayan uyuyan bir hücrenin parçası olup olmadığı konusunda şüpheler ortaya çıkar.  

Oyuncular: Claire Danes, Mandy Patinkin, Damian Lewis  

Yaratıcılar: Alex Gansa, Howard Gordon

17. Lost, 2004-2010

17. Lost, 2004-2010

IMDb: 8.3   

Özet: Oceanic Havayolları’nın uçağı, okyanus üzerinden geçerken manyetik bir alana kapılarak büyük bir adaya düşer. Önceleri sıradan, tropik bir ada gibi görünen bu kara parçasının, kazazedelerin her birinin hayatını farklı biçimde değiştireceğinden habersizdirler.  

Oyuncular: Jorge Garcia, Josh Holloway, Yunjin Kim   

Yaratıcılar: J.J. Abrams, Jeffrey Lieber, Damon Lindelof

16. Supernatural, 2005-2020

16. Supernatural, 2005-2020

IMDb: 8.4 

Özet: Evlerinin yandığı şüpheli bir yangında, annelerinin ölümünden sonra, Sam ve Dean Winchester yaşları büyüdükçe babaları ile yollarda bir hayat yaşamaya başlarlar. Yıllar geçer ve bir av sırasında kaybolan babalarını bulmak için kardeşler bir araya gelirler. Ancak babaları normal bir avcı değildir: o hayaletler, vampirler ve ruhlar gibi doğaüstü yaratıkları avlar ve aynı şeyi oğullarına da çok küçük yaşlardan itibaren öğretmiştir. Yol boyunca, Sam ve Dean, masum insanları yaratıklar ve hayaletlerden kurtarmak için büyük bir mücadeleye girerler ve babalarının nerede olduğuna dair ipuçlarını toplarlar. 

Oyuncular: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jim Beaver 

Yaratıcı: Eric Kripke

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15. Fringe, 2008-2013

15. Fringe, 2008-2013
image.tmdb.org

IMDb: 8.4 

Özet: FBI dünya çapında açıklanamayan olayları aydınlatmak için Boston, Massachusett merkezli Fringe adında bir ekip kurar. FBI’da özel ajan olarak görev alan Olivia Dunham, metafizik üzerine araştırmalarda bulunan bilim adamı Walter Bishop ve bilim adamının oğlu Peter Bishop’ın esrarengiz olayları araştırmak için görevlendirilir. 

Oyuncular: Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble 

Yaratıcılar: J.J. Abrams, Alex Kurtzman, Roberto Orci

14. Person of Interest, 2011-2016

14. Person of Interest, 2011-2016

IMDb: 8.5 

Özet: Gizemli bir iş insanı olan Mr. Finch, ileride işlenecek suçları önceden önlemeyi hedefleyen bir bilgisayar programı geliştirir. İlginç bir karaktere sahip bu milyoner iş insanı elindeki programı hayata geçirebilmek için resmi kayıtlarda ölü olarak geçen Reese adlı eski bir CIA ajanıyla anlaşır. Kendi kaynakları ve teknolojisiyle Reese'in yetenekleri ve sezgilerini birleştiren Mr. Finch'in amacı gelecekte işlenecek olan suçları henüz suçlular eyleme geçmeden önlemektir. 

Oyuncular: Jim Caviezel, Taraji P. Henson, Kevin Chapman 

Yaratıcı: Jonathan Nolan

13. Mr. Robot, 2015-2019

13. Mr. Robot, 2015-2019

IMDb: 8.5  

Özet: Gündüz yazılım güvenliği şirketinde çalışan geceleri ise sanal evrenin kahramanı olan Elliot'ın heyecan dolu dünyasına giriş yapmaya hazır olun! Merak uyandıran senaryosuyla başarılı bir psikolojik gerilim olan dizide, başroldeki Rami Malek'e Mr.Robot rolünde ünlü aktör Christian Slater eşlik ediyor.  

Oyuncular: Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin  

Yaratıcı: Sam Esmail

12. Hannibal, 2013-2015

12. Hannibal, 2013-2015

IMDb: 8.5 

Özet: Will Graham FBI ile birlikte bir seri katilin peşinde olan yetenekli bir suçlu profili çıkarma uzmanıdır. Graham’in kendine özgü düşünme tarzı ona herkesle empati kurma yeteneği vermiştir. Onları farklı kılanın ne olduğunu her zaman bilir. Ancak yakalamaya çalıştığı son katilin zihni Will için bile oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ülkenin ileri gelen psikiyatrlarından biri olan Dr. Lecter’dan yardım ister. Dahi doktorun uzmanlığıyla silahlanan Will ve Hannibal mükemmel bir ortaklık oluştururlar. Hatta ikilinin yakalayamayacağı bir katil olmadığı düşünülür. 

Oyuncular: Hugh Dancy, Mads Mikkelsen, Caroline Dhavernas 

Yaratıcı: Bryan Fuller

11. Sons of Anarchy, 2008-2014

11. Sons of Anarchy, 2008-2014

IMDb: 8.6  

Özet: Onlar düzen dışı asiler, kendi kurallarından başkasını tanımıyorlar ve altlarındaki çeliklerle çok çekiciler. Burası Anarşistlerin Motosiklet Kulübü. Jackson ‘Jax' Teller, anne Gemma Teller Morrow ve Jackson'ın üvey babası ve de çetenin başı Clarence ‘Clay' Morrow doğup büyüdükleri California, Charming kasabasını kendi yöntemlerine göre korumaya kararlı bir ailedir. Onların çevresinde şekillenen motosikletli çete, kasabaya başka çetelerin dadanmasına engel olarak ve kanun dışı yürütülmesi gereken ne iş varsa üstleniyor. 

Oyuncular: Charlie Hunnam, Katey Sagal, Mark Boone Junior  

Yaratıcı: Kurt Sutter

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10. Fleabag, 2016-2019

10. Fleabag, 2016-2019

IMDb: 8.7   

Özet: Fleabag, Londra'da tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor. Dizide, 30'lu yaşlarındaki kadının aşk, aile ve iş hayatında yaşadığı gündelik olaylar ele alınıyor.  

Oyuncular: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman   

Yaratıcı: Phoebe Waller-Bridge

9. Dexter, 2006-2013

9. Dexter, 2006-2013

IMDb: 8.7  

ÖzetDizi, Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analisti olarak çalışan ve seri katilleri gizlice öldüren bir seri katil olan Dexter Morgan'ın hikayesini anlatıyor. Dexter, çocukluğunda yaşadığı travmatik bir olaydan dolayı öldürme dürtüsüne sahip olmuştur ancak bu dürtüsünü 'kod' adını verdiği bir dizi kuralla yönlendirir. O yalnızca suçlu olduğu kanıtlanmış kişileri öldürmektedir. 

Oyuncular: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas  

Yaratıcı: James Manos Jr.

8. Mad Men, 2007-2015

8. Mad Men, 2007-2015

IMDb: 8.7   

Özet: 1960’lar, reklamcılığın altın çağı. Merkezinde New York’un dahi ve rekabetçi çocukları. Başroldeyse değişen zamana ayak uydurmaya çalışan reklam gurusu Don Draper.  

Oyuncular: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser   

Yaratıcı: Matthew Weiner

7. Six Feet Under, 2001-2005

7. Six Feet Under, 2001-2005

IMDb: 8.7   

Özet: Cenaze evi işleten bir ailenin, babalarının ölümüyle birlikte değişen hayatlarının, tüm aile fertlerinin birbirlerini yeniden tanıyışlarının, hayata atılan farklı bakışların, yüzeysel ilişkilerin yavaş yavaş derinleştiği bir kara mizah hikayesi.

Oyuncular: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy   

Yaratıcı: Alan Ball

6. Succession, 2018-2023

6. Succession, 2018-2023

IMDb: 8.9  

ÖzetNew York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor.  

Oyuncular: Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin  

Yaratıcı: Jesse Armstrong

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5. Better Call Saul, 2015-2022

5. Better Call Saul, 2015-2022

IMDb: 9.0   

Özet: Ufak çaplı avukat Jimmy McGill’in ahlak yoksunu bir hukuk adamı Saul Goodman’a dönüşmesini izliyoruz.   

Oyuncular: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks   

Yaratıcılar: Vince Gilligan, Peter Gould

4. The Sopranos, 1999-2007

4. The Sopranos, 1999-2007

IMDb: 9.2   

Özet: New Jersey'de bir Amerikan-İtalyan mafya ailesi patronu Tony Soprano'nun meslek, suç, şiddet, aile, adalet ve dostluk kavramları arasındaki denge kurma mücadelesi üzerine kurulmuştur. Dizi aynı zamanda Soprano ailesinin bireyleri ve Tony'nin yakınında bulunan insanların hayatından da kesitler sunar.

Oyuncular: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco   

Yaratıcı: David Chase

3. Game of Thrones, 2011-2019

3. Game of Thrones, 2011-2019

IMDb: 9.2   

Özet: Hanedan entrikaları, kapılı kapılar ardında dönen oyunlar, birilerinin kuyusunu kazmak için düşmanın koynuna girmekten çekinmeyen kadınlar, kardeşler arası çekişmeler, dışlanmalar... Hepsi tek bir hedef için: taht kavgası...

Oyuncular: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington  

Yaratıcılar: David Benioff, D.B. Weiss

2. The Wire, 2002-2008

2. The Wire, 2002-2008

IMDb: 9.3   

Özet: Özel bir programın uygulandığı bir hapishanede yaşananları konu edinen ve mafya kavramının üç-beş silahlı adamdan çok daha başka anlamlara da geldiğini cesurca anlatan başarılı dizidir.   

Oyuncular: Dominic West, Lance Reddick, Sonja Sohn   

Yaratıcı: David Simon

1. Breaking Bad, 2008-2013

1. Breaking Bad, 2008-2013

IMDb: 9.5   

Özet: Kanserden öleceğini öğrenen bir kimya öğretmeni, ailesinin geleceğini garanti altına almak için metamfetamin üretip satmak üzere eski bir öğrencisiyle kafa kafaya verir.   

Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn   

Yaratıcı: Vince Gilligan

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