Hafızamıza Kazınan Finaller: Tarihe Geçen Unutulmaz Sonlarıyla Tüm Zamanların En İyi Dizileri
Hafızamıza Kazınan Finaller: Tarihe Geçen Unutulmaz Sonlarıyla Tüm Zamanların En İyi Dizileri
Televizyon tarihinin en akılda kalıcı ve unutulmaz final bölümleriyle izleyicilerin hafızasına kazınan dizileri sizin için derledik. Lost'tan Mr. Robot'a, Supernatural'dan Fleabag'e bu dizileri halen izlemediyseniz artık seyretmenizin vakti geldi. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. The 100, 2014-2020
19. Undone, 2019-2022
18. Homeland, 2011-2020
17. Lost, 2004-2010
16. Supernatural, 2005-2020
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15. Fringe, 2008-2013
14. Person of Interest, 2011-2016
13. Mr. Robot, 2015-2019
12. Hannibal, 2013-2015
11. Sons of Anarchy, 2008-2014
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10. Fleabag, 2016-2019
9. Dexter, 2006-2013
8. Mad Men, 2007-2015
7. Six Feet Under, 2001-2005
6. Succession, 2018-2023
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5. Better Call Saul, 2015-2022
4. The Sopranos, 1999-2007
3. Game of Thrones, 2011-2019
2. The Wire, 2002-2008
1. Breaking Bad, 2008-2013
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