Hafızamıza Kazınan Finaller: Tarihe Geçen Unutulmaz Sonlarıyla Tüm Zamanların En İyi Dizileri

IMDb: 8.5

Özet: Will Graham FBI ile birlikte bir seri katilin peşinde olan yetenekli bir suçlu profili çıkarma uzmanıdır. Graham’in kendine özgü düşünme tarzı ona herkesle empati kurma yeteneği vermiştir. Onları farklı kılanın ne olduğunu her zaman bilir. Ancak yakalamaya çalıştığı son katilin zihni Will için bile oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ülkenin ileri gelen psikiyatrlarından biri olan Dr. Lecter’dan yardım ister. Dahi doktorun uzmanlığıyla silahlanan Will ve Hannibal mükemmel bir ortaklık oluştururlar. Hatta ikilinin yakalayamayacağı bir katil olmadığı düşünülür.

Oyuncular: Hugh Dancy, Mads Mikkelsen, Caroline Dhavernas

Yaratıcı: Bryan Fuller