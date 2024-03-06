Film ve Dizilerdeki Kalabalık Ortam Seslerinin Nasıl Kaydedildiğini Daha Önce Görmüş müydünüz?

Kaynak: https://www.tiktok.com/@jacobcollier
Film ve dizi prodüksiyonları, yoğun bir çaba ve özveri gerektiren karmaşık süreçlerdir. Bu süreçlerin başarılı bir şekilde tamamlanması, detaylara gösterilen dikkat ve titizlikle mümkün. Her bir sahnenin mükemmel olması için gereken zaman ve emek, bu işin ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor.
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Bir müzisyen filmlerdeki kalabalık ortam seslerinin prova ve kaydedilme sürecini paylaştı.
Ortaya çıkan görüntü, sadece birkaç dakika kullanılacak ses için bile ne kadar emek verildiğini ortaya koydu.
İşte o video;
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