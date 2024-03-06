Dune: İkinci Bölüm: Anya Taylor-Joy'un Alia Rolündeki Gizli Rolü ve Villeneuve'ün Cesur Zaman Çizgisi Değişimi

Herbert'in romanının sonunda sadece birkaç yaşındadır ama zekâsı boyunu aşmıştır öyle ki Bene Gesserit ondan bir ' iğrenç mahluk' olarak bahseder. David Lynch'in 1984 yapımı Dune filminde Alicia Witt'le yaptığı gibi, bu rolü bir çocuk oyuncuya da vermek mümkün ama bu şiddet ve zekâ gerektiren karmaşık bir rol. Fakat hiçbir çocuk oyuncu ilan edilmedi. EW muhabiri bir an için Villeneuve ve ekibinin karaktere yenilikçi bir yaklaşım benimseyip benimsemeyeceğini, örneğin gençlik ve bilgeliğin eşsiz karışımını yakalamak için bir tür kukla kullanıp kullanmayacağını merak etti. Bunun yerine, yönetmen hikâyenin zaman çizelgesini sıkıştırmaya karar verdi.