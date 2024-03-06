Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Dune: İkinci Bölüm: Anya Taylor-Joy'un Alia Rolündeki Gizli Rolü ve Villeneuve'ün Cesur Zaman Çizgisi Değişimi

Dune: İkinci Bölüm: Anya Taylor-Joy'un Alia Rolündeki Gizli Rolü ve Villeneuve'ün Cesur Zaman Çizgisi Değişimi

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 20:03

Dune: Bölüm İki 2022'nin başlarında hızlanırken, hayranlar yüksek profilli oyuncu duyuruları telaşına kapıldı: Prenses Irulan rolünde Florence Pugh! İmparator rolünde Christopher Walken! Feyd-Rautha rolünde Austin Butler! Bunların hepsi Frank Herbert'in 1965 tarihli Dune romanında yer alan ve yönetmen Denis Villeneuve'ün ilk filminde görünmeyen önemli karakterlerdi. Ama sadece onlar yer almıyordu.

Kaynak: https://ew.com/how-dune-part-two-hand...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu oyuncular arasında Herbert'in Dune ve devam romanlarının son perdesinde büyük rol oynayan Paul Atreides'in (Timothée Chalamet) küçük kız kardeşi Bıçaklı Alia yoktu.

Bu oyuncular arasında Herbert'in Dune ve devam romanlarının son perdesinde büyük rol oynayan Paul Atreides'in (Timothée Chalamet) küçük kız kardeşi Bıçaklı Alia yoktu.

Bu olay daha da şaşırtıcıydı çünkü Alia'nın gelişi 2021 yapımı Dune'da, Paul annesi Lady Jessica'nın (Rebecca Ferguson) yeniden hamile kaldığını psişik olarak hissettiğinde ima edilmişti.

Fakat Alia bir adaptasyon için bazı zorluklar barındırıyor.

Fakat Alia bir adaptasyon için bazı zorluklar barındırıyor.

Herbert'in romanının sonunda sadece birkaç yaşındadır ama zekâsı boyunu aşmıştır öyle ki Bene Gesserit ondan bir ' iğrenç mahluk' olarak bahseder. David Lynch'in 1984 yapımı Dune filminde Alicia Witt'le yaptığı gibi, bu rolü bir çocuk oyuncuya da vermek mümkün ama bu şiddet ve zekâ gerektiren karmaşık bir rol. Fakat hiçbir çocuk oyuncu ilan edilmedi. EW muhabiri bir an için Villeneuve ve ekibinin karaktere yenilikçi bir yaklaşım benimseyip benimsemeyeceğini, örneğin gençlik ve bilgeliğin eşsiz karışımını yakalamak için bir tür kukla kullanıp kullanmayacağını merak etti. Bunun yerine, yönetmen hikâyenin zaman çizelgesini sıkıştırmaya karar verdi.

Alia Dune: Bölüm İki'de, sadece kısa bir süre ve sadece bir düş sırasında görünür.

Alia Dune: Bölüm İki'de, sadece kısa bir süre ve sadece bir düş sırasında görünür.

Paul'ün geleceğe dair vizyonlarından birinde, Anya Taylor-Joy tarafından canlandırılan kız kardeşinin yetişkin bir versiyonuyla konuşuyor. Evet, bu yüzden Furiosa oyuncusu film için bazı kırmızı halılara katılıyor: Önemli bir karakteri canlandırıyor! Ancak rol o kadar küçük ve o kadar gizli ki Taylor-Joy'un adı filmin kapanış jeneriğinde bile geçmiyor.

"Villeneuve Entertainment Weekly'ye yaptığı açıklamada, "Anya'nın bir hayaleti ve bir sırrı oynama zorluğunu kabul etmesinden son derece mutlu oldum" diyor.

"Villeneuve Entertainment Weekly'ye yaptığı açıklamada, "Anya'nın bir hayaleti ve bir sırrı oynama zorluğunu kabul etmesinden son derece mutlu oldum" diyor.

'Sırrı bu kadar uzun süre sakladığımıza inanamıyorum. Bu sırrı saklamak için çok çalışmak gerekiyordu. Herkes kanıyla imza attı.'

Fremenlerden bir şeyler öğrenen tek Paul değildir; annesi de çölde bir dönüşüm geçirmektedir.

Fremenlerden bir şeyler öğrenen tek Paul değildir; annesi de çölde bir dönüşüm geçirmektedir.

Jessica, Kumun Yaşamı'nı (bir kumkurdunun boğulmasıyla elde edilen zehirli bir mavi madde) içerek Bene Gesserit Birliği'nin Muhterem Annesi statüsüne yükselir ki bu da önceki Muhterem Anneler'in tüm bilgilerini, anılarını ve kişiliklerini edindiği anlamına gelir. Jessica bunu gizlice hamileyken yapar (yasak olması gereken bir şey), bu dönüşüm Alia'ya kadar uzanır. Dolayısıyla çocuk sadece yaşlı bir kadının bilgeliğiyle değil, binlercesiyle birlikte doğar. Alia doğmadan önce Jessica ile ve filmde gördüğümüz gibi Paul ile iletişim kurabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Villeneuve bu fikir Jon [Spaihts] ile yaptığımız senaryo tartışmalarında, gerilimi nasıl artıracağımızı ve hikayede nasıl daha fazla ivme yaratacağımızı bulmaya çalışırken ortaya çıktı" diye açıklıyor.

"Villeneuve bu fikir Jon [Spaihts] ile yaptığımız senaryo tartışmalarında, gerilimi nasıl artıracağımızı ve hikayede nasıl daha fazla ivme yaratacağımızı bulmaya çalışırken ortaya çıktı" diye açıklıyor.

'Paul üzerinde daha fazla baskı oluşturmak için zamanı sıkıştırmaya karar verdik. Jessica'nın hamileliği boyunca zamanın ilerlediği hissini yaratabileceğimiz fikrine kapıldık. Hamile ve hala güçlü bir kadın olan bir karakterin hikâyenin merkezi figürü olmasının gerçekten taze ve orijinal olduğunu düşündüm. Bunu özellikle bir bilimkurgu filminde gördüğümü hatırlamıyorum ve bu bana kitaptaki fikirleri geliştirme fırsatı verdi. Onu fetüsüyle konuşturmak, önceki Muhterem Annelerin geçmiş yaşamlarına erişmenizi sağlayan bu madde olan Yaşam Suyu'nun gücünü göstermenin bir yoluydu. Bu, Alia'nın nasıl bu iğrençliğe dönüştüğünü daha kesin bir şekilde ifade etmenin bir yoluydu.'

Villeneuve bu konuda şunları söylüyor:

Villeneuve bu konuda şunları söylüyor:

'Bu fikir aklımıza geldiğinde, benim için bir aydınlanma gibiydi. Senaryonun son tuğlalarından biriydi. Hayranların nasıl tepki vereceğini bilmiyorum, çünkü aldığımız güçlü bir viraj ama kitabın ruhuna çok yakın olduğunu hissettim. Bu fikirden çok memnunum.'

Alia'yı ileride daha fazla görebilir miyiz sorusuna gelince, Villeneuve kesinlikle öyle umuyor.

Alia'yı ileride daha fazla görebilir miyiz sorusuna gelince, Villeneuve kesinlikle öyle umuyor.

Sonuçta, Herbert'in devam filmi olan ve yönetmenin de uyarlamak istediğini söylediği Dune Messiah'da daha da önemli bir karakter haline geliyor.

Villeneuve Taylor-Joy hakkında "Onu seviyorum" ifadesini kullandı.

Villeneuve Taylor-Joy hakkında "Onu seviyorum" ifadesini kullandı.

'Sırf onunla ve Florence ile daha fazla çalışmak için 'Dune Messiah'ı'  yapmayı çok isterim. Bu aktrisler çok ilham verici. Beni ürpertiyorlar ve bir tane daha yapmak için isteklendiriyorlar.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?