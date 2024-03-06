Dune: İkinci Bölüm: Anya Taylor-Joy'un Alia Rolündeki Gizli Rolü ve Villeneuve'ün Cesur Zaman Çizgisi Değişimi
Dune: İkinci Bölüm: Anya Taylor-Joy'un Alia Rolündeki Gizli Rolü ve Villeneuve'ün Cesur Zaman Çizgisi Değişimi
Kaynak: https://ew.com/how-dune-part-two-hand...
Dune: Bölüm İki 2022'nin başlarında hızlanırken, hayranlar yüksek profilli oyuncu duyuruları telaşına kapıldı: Prenses Irulan rolünde Florence Pugh! İmparator rolünde Christopher Walken! Feyd-Rautha rolünde Austin Butler! Bunların hepsi Frank Herbert'in 1965 tarihli Dune romanında yer alan ve yönetmen Denis Villeneuve'ün ilk filminde görünmeyen önemli karakterlerdi. Ama sadece onlar yer almıyordu.
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Bu oyuncular arasında Herbert'in Dune ve devam romanlarının son perdesinde büyük rol oynayan Paul Atreides'in (Timothée Chalamet) küçük kız kardeşi Bıçaklı Alia yoktu.
Fakat Alia bir adaptasyon için bazı zorluklar barındırıyor.
Alia Dune: Bölüm İki'de, sadece kısa bir süre ve sadece bir düş sırasında görünür.
"Villeneuve Entertainment Weekly'ye yaptığı açıklamada, "Anya'nın bir hayaleti ve bir sırrı oynama zorluğunu kabul etmesinden son derece mutlu oldum" diyor.
Fremenlerden bir şeyler öğrenen tek Paul değildir; annesi de çölde bir dönüşüm geçirmektedir.
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"Villeneuve bu fikir Jon [Spaihts] ile yaptığımız senaryo tartışmalarında, gerilimi nasıl artıracağımızı ve hikayede nasıl daha fazla ivme yaratacağımızı bulmaya çalışırken ortaya çıktı" diye açıklıyor.
Villeneuve bu konuda şunları söylüyor:
Alia'yı ileride daha fazla görebilir miyiz sorusuna gelince, Villeneuve kesinlikle öyle umuyor.
Villeneuve Taylor-Joy hakkında "Onu seviyorum" ifadesini kullandı.
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