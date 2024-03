Mutlaka İzlemeniz Gereken 2. Dünya Savaşı Filmleri

İki küçük çocuğun gözünden Holokost'un trajedisini anlatan bu film, savaşın masumiyet üzerindeki etkilerini derinden işliyor. 'The Boy in the Striped Pyjamas', farklı dünyalardan gelen iki çocuğun arkadaşlığını ve savaşın acımasız gerçeklerini gözler önüne seriyor.