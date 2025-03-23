Kendi Kendine Konuşma Seanslarınıza Eşlik Edecek 12 Şarkı!

Hepimiz bazen kendi kendimize konuşuruz. Bazen iç sesimizle derin sohbetlere dalarız, bazen de aynanın karşısında uzun uzun dertleşiriz. İşte tam da o anlarda size eşlik edecek, ruh halinize cuk oturacak 13 efsane şarkı! 🎶