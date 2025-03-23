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Kendi Kendine Konuşma Seanslarınıza Eşlik Edecek 12 Şarkı!

etiket Kendi Kendine Konuşma Seanslarınıza Eşlik Edecek 12 Şarkı!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 23:51

Hepimiz bazen kendi kendimize konuşuruz. Bazen iç sesimizle derin sohbetlere dalarız, bazen de aynanın karşısında uzun uzun dertleşiriz. İşte tam da o anlarda size eşlik edecek, ruh halinize cuk oturacak 13 efsane şarkı! 🎶

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1. Bruno Mars - Talking To The Moon

2. Simon & Garfunkel - The Sound of Silence

3. Gloria Gaynor - I Will Survive

4. Müslüm Gürses - Tutamıyorum Zamanı

5. Ahmet Kaya - Beni Vur

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6. Nev - Benmişim

7. Mor ve Ötesi - Deli

8. Candan Erçetin - Ben Kimim

9. Radiohead - Creep

10. Billy Idol - Dancing With Myself

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11. Maya Perest - Yok Bana Bu Cihanda

12. No Land - Düşünme Kaybolursun

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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