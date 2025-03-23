Kendi Kendine Konuşma Seanslarınıza Eşlik Edecek 12 Şarkı!
Kendi Kendine Konuşma Seanslarınıza Eşlik Edecek 12 Şarkı!
Hepimiz bazen kendi kendimize konuşuruz. Bazen iç sesimizle derin sohbetlere dalarız, bazen de aynanın karşısında uzun uzun dertleşiriz. İşte tam da o anlarda size eşlik edecek, ruh halinize cuk oturacak 13 efsane şarkı! 🎶
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1. Bruno Mars - Talking To The Moon
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2. Simon & Garfunkel - The Sound of Silence
3. Gloria Gaynor - I Will Survive
4. Müslüm Gürses - Tutamıyorum Zamanı
5. Ahmet Kaya - Beni Vur
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6. Nev - Benmişim
7. Mor ve Ötesi - Deli
8. Candan Erçetin - Ben Kimim
9. Radiohead - Creep
10. Billy Idol - Dancing With Myself
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11. Maya Perest - Yok Bana Bu Cihanda
12. No Land - Düşünme Kaybolursun
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