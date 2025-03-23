İnsanı Keselenirken Dünya Starına Dönüştüren Duşta Söylemesi Çok Keyifli 14 Şarkı

Duş alırken gözlerinizi kapattığınız anda bambaşka bir dünyaya ışınlandığınıza eminiz. En keyiflisi de kendi konserini veriyormuş gibi hissetmek! Şampuan şişesini mikrofon yapıp şarkı söylemeniz için size özel hazırladığımız playlist için aşağı kaydırın!