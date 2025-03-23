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İnsanı Keselenirken Dünya Starına Dönüştüren Duşta Söylemesi Çok Keyifli 14 Şarkı

etiket İnsanı Keselenirken Dünya Starına Dönüştüren Duşta Söylemesi Çok Keyifli 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 23:51

Duş alırken gözlerinizi kapattığınız anda bambaşka bir dünyaya ışınlandığınıza eminiz. En keyiflisi de kendi konserini veriyormuş gibi hissetmek! Şampuan şişesini mikrofon yapıp  şarkı söylemeniz için size özel hazırladığımız playlist için aşağı kaydırın!

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1. Arcade

2. Bunker

3. Paparazzi

4. APT.

5. Salvatore

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6. Under Ypur Scars

7. Houdini

8. What a Life

9. Unstoppable

10. Losing my Religion

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11. When We're High

12. Unforgettable

13. Playa Grande

14. Ohlala

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pondsjournal
pondsjournal
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