İnsanı Keselenirken Dünya Starına Dönüştüren Duşta Söylemesi Çok Keyifli 14 Şarkı
İnsanı Keselenirken Dünya Starına Dönüştüren Duşta Söylemesi Çok Keyifli 14 Şarkı
Duş alırken gözlerinizi kapattığınız anda bambaşka bir dünyaya ışınlandığınıza eminiz. En keyiflisi de kendi konserini veriyormuş gibi hissetmek! Şampuan şişesini mikrofon yapıp şarkı söylemeniz için size özel hazırladığımız playlist için aşağı kaydırın!
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1. Arcade
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2. Bunker
3. Paparazzi
4. APT.
5. Salvatore
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6. Under Ypur Scars
7. Houdini
8. What a Life
9. Unstoppable
10. Losing my Religion
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11. When We're High
12. Unforgettable
13. Playa Grande
14. Ohlala
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