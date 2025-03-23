Hangi Müzik Festivali Ruhunu Yansıtıyor?
Hangi Müzik Festivali Ruhunu Yansıtıyor?
Dünya çapında düzenlenen pek çok farklı müzik festivali var. Peki sen hangi müzik festivaline aitsin?
Cevabı görmek için teste başla!
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İlk soru! Sabah alarmın çaldığında ilk düşündüğün şey ne oluyor?
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Yakın çevrende ortamın nesi oluyorsun?
Kendine zaman ayırma sıklığını öğrenebilir miyiz?
Şu an çalıştığın işten memnun musun?
Kıyafet dolabında en çok öne çıkan renk hangisi?
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Yaşadığın şehirden memnun musun diye sorsak?
Az kaldı! Uzun bir süre sonra yeni biriyle tanışacaksın diyelim. Kendini nasıl hissedersin?
Son soruya geldik ve o da ne? Bir yıldız kaydı, hemen bir dilek tut!
Glastonbury!
Tomorrowland!
Wacken Open Air!
Hellfest Open Air!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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