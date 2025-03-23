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Hangi Müzik Festivali Ruhunu Yansıtıyor?

etiket Hangi Müzik Festivali Ruhunu Yansıtıyor?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 23:52

Dünya çapında düzenlenen pek çok farklı müzik festivali var. Peki sen hangi müzik festivaline aitsin?

Cevabı görmek için teste başla!

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İlk soru! Sabah alarmın çaldığında ilk düşündüğün şey ne oluyor?

Yakın çevrende ortamın nesi oluyorsun?

Kendine zaman ayırma sıklığını öğrenebilir miyiz?

Şu an çalıştığın işten memnun musun?

Kıyafet dolabında en çok öne çıkan renk hangisi?

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Yaşadığın şehirden memnun musun diye sorsak?

Az kaldı! Uzun bir süre sonra yeni biriyle tanışacaksın diyelim. Kendini nasıl hissedersin?

Son soruya geldik ve o da ne? Bir yıldız kaydı, hemen bir dilek tut!

Glastonbury!

Glastonbury!

Senin festival tarzın, çamurda dans etmekten korkmayan bir özgür ruh! Glastonbury, sadece müzik değil, sanatın, renklerin ve ‘her şey biraz fazla’nın birleştiği bir dünya. Rock’tan folka, dev salıncaklardan gizemli çadırlara… Senin için festival, bir karnaval kadar kaotik, bir arkadaş sohbeti kadar samimi.

Tomorrowland!

Tomorrowland!

Senin kalbin elektronik bass’larla atıyor! Tomorrowland’deki dev sahne tasarımları, ışık şovları ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlar… Senin için festival, 3 gün boyunca durmadan dans etmek, neon boyalarla kendini kaybetmek ve ‘bir daha ne zaman?’ diye düşünmek demek. Not: Kulaklığınla uyumayan tek kişi sen değilsin, merak etme!

Wacken Open Air!

Wacken Open Air!

Senin metal ruhun, Wacken’in çamur ve gitar distorsiyonuyla besleniyor! Kafa sallamak, havada yumruklar ve ‘Metal till death!’ çığlıkları… Senin için festival, bir aile buluşması gibi: bol bol kahkaha, bol bol gürültü. Not: Saçların ertesi gün ‘Wacken efekti’ yapsa da, o anki enerjiye değer!

Hellfest Open Air!

Hellfest Open Air!

Senin için müzik, biraz öfke, biraz isyan ve bolca ‘bass yüklü’ bir kaçış! Hellfest’in karanlık sahnesi, dövmeli kalabalığı ve ‘normal’i reddeden tarzı… Senin ruhun, bu festivaldeki gibi: sınır tanımaz, cesur ve biraz ‘ben ne dinliyorum’ dedirten tınılarla dolu. Not: Komşuların ‘gürültü’ dese de, sen onlara ‘bu bir yaşam tarzı’ dersin!

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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