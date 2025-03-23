Hangi Müzik Festivali Ruhunu Yansıtıyor?

Senin festival tarzın, çamurda dans etmekten korkmayan bir özgür ruh! Glastonbury, sadece müzik değil, sanatın, renklerin ve ‘her şey biraz fazla’nın birleştiği bir dünya. Rock’tan folka, dev salıncaklardan gizemli çadırlara… Senin için festival, bir karnaval kadar kaotik, bir arkadaş sohbeti kadar samimi.