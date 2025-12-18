Gurbetçilerin Başı Büyük Belada: Sosyal Yardımları Kesiliyor, Vergi Cezaları Geliyor!
Türkiye, 2021 yılında “Finansal Hesap Bilgilerinin Paylaşımı” anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşma kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının banka hesap bilgileri ilgili ülkelerle paylaşılmak zorunda. Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, yurt dışında yaşayan 5 milyon gurbetçi vatandaş anlaşma kapsamında ciddi vergi cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca gurbetçi vatandaşların sosyal yardımları da kesilecek.
Kaynak: Sözcü
Gurbetçi vatandaşların Türk bankalarında bulunan paraları ve mal varlıkları başlarına dert oldu.
Cezalar tüm gurbetçileri kapsıyor.
Çok sevindim, her şeyden ahkam kesen gurbetçi tayfa mağdur olmuş (:
Doğunun ahlakını batıya götürenler. Çoğu şükretmemizi söyleyen, domuz etinden sakınan insancıklar.
