Gurbetçilerin Başı Büyük Belada: Sosyal Yardımları Kesiliyor, Vergi Cezaları Geliyor!

Gurbetçilerin Başı Büyük Belada: Sosyal Yardımları Kesiliyor, Vergi Cezaları Geliyor!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.12.2025 - 10:09

Türkiye, 2021 yılında “Finansal Hesap Bilgilerinin Paylaşımı” anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşma kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının banka hesap bilgileri ilgili ülkelerle paylaşılmak zorunda. Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, yurt dışında yaşayan 5 milyon gurbetçi vatandaş anlaşma kapsamında ciddi vergi cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca gurbetçi vatandaşların sosyal yardımları da kesilecek.

Kaynak: Sözcü

Gurbetçi vatandaşların Türk bankalarında bulunan paraları ve mal varlıkları başlarına dert oldu.

Gurbetçi vatandaşların Türk bankalarında bulunan paraları ve mal varlıkları başlarına dert oldu.

Sözcü’de Ali Gülen’in haberine göre, Avrupalı devletler hesap incelemeleri sonrasında gurbetçi vatandaşlara geriye dönük olarak vergi cezası kesmeye başladı. Ayrıca vergi kaçırma nedeniyle suç duyuruları yapılıyor, alınan yardımlar kesiliyor ve iadeleri talep ediliyor.

Cezalar tüm gurbetçileri kapsıyor.

Cezalar tüm gurbetçileri kapsıyor.

Türkiye’de bankada parası ve mal varlığı olanların alacağı cezalar statü ayırmıyor. Ceza alan kişi uzun süreli oturma izni sahibi, kısa süreli oturma izni sahibi ya da Alman vatandaşlığı sahibi olsa da cezadan kaçamıyor. Hatta iltica etmiş olanların iltica kabulleri iptal edilebiliyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
ikigai

Çok sevindim, her şeyden ahkam kesen gurbetçi tayfa mağdur olmuş (:

Kzlt

Doğunun ahlakını batıya götürenler. Çoğu şükretmemizi söyleyen, domuz etinden sakınan insancıklar.

