Günün En Aç Anında Verdiğin Kararlara Göre Karakter Analizini Yapıyoruz!
Açken verdiğin kararlar seni anlatır... Peki sen açken nasıl kararlar veriyorsun? Bunun cevabını öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hadi hazırsan başlıyoruz!
1. Açken birisi seni aradı... Telefona bakar mısın?
2. Çok acıktığında ilk yaptığın şey nedir?
3. Öğle arasında çok acıktın hangisini tercih edersin?
4. Çok açken yemeğin gelmesi gecikirse tepkin hangisi olur?
5. Kahvaltı yapmadın ve çok açsın... Dışarda hangi yemeği seçerdin?
6. Eve gitmene 1 saat var ama çok açsın... Ne yaparsın?
7. Sokaktasın bir şeyler yemen lazım. Hangi sokak yemeğini seçersin?
8. Çok açken porsiyon seçimin ne olur?
İçgüdülerine göre karar veriyorsun!
Stratejik düşünüyorsun!
Anı yaşıyorsun!
Kendini yönetebiliyorsun!
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
