Güney Koreli Gençlerin “Sampo Nesli” Ekonomisi Ne Anlatıyor?

“Aşk yok, evlilik yok, çocuk zaten hiç yok…”

“Ne aşka vaktim var, ne evlenmeye param, ne de çocuk büyütmeye inancım.” Bu cümle Kore dizisinde değil, bizzat Güney Koreli gençlerin kendi hayatlarını anlatırken kullandığı bir cümle. Ve işte bu cümleyle başlayan yeni bir kuşak tanımı var artık: Sampo Nesli.

Peki ama neden? Ekonomik refahın yüksek olduğu bir ülkede gençler neden bu kadar karamsar? Hadi bu kuşağın iç dünyasına biraz daha yakından bakalım.