Güney Koreli Gençlerin “Sampo Nesli” Ekonomisi Ne Anlatıyor?
“Aşk yok, evlilik yok, çocuk zaten hiç yok…”
“Ne aşka vaktim var, ne evlenmeye param, ne de çocuk büyütmeye inancım.” Bu cümle Kore dizisinde değil, bizzat Güney Koreli gençlerin kendi hayatlarını anlatırken kullandığı bir cümle. Ve işte bu cümleyle başlayan yeni bir kuşak tanımı var artık: Sampo Nesli.
Peki ama neden? Ekonomik refahın yüksek olduğu bir ülkede gençler neden bu kadar karamsar? Hadi bu kuşağın iç dünyasına biraz daha yakından bakalım.
“Sampo” ne demek, nereden çıktı?
Ekonomi gelişiyor ama bireysel yaşamlar geriliyor.
Aşk ve evlilik artık bir lüks haline geldi.
Toplum baskısı azalmıyor ama gençler artık reddetmeyi öğreniyor.
Sampo sadece Kore’ye özel değil, tüm dünyaya yayılıyor.
Peki bu nesil ne istiyor?
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
