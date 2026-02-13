Güneş Tutulmasında Güçlenecek Burçlar: 17 Şubat’ta Enerji Değişiyor!

Aslan burcu için Güneş tutulmaları her zaman dikkat çekicidir çünkü yönetici gezegenleri Güneş’tir. Bu tutulma, Aslan’ın özgüvenini yeniden inşa ediyor. İçsel bir 'ben hazırım' hali başlıyor.

Sosyal çevrede daha görünür olabilir, otorite figürleriyle ilişkiler güçlenebilir. Kendini geri planda tuttuğu bir alan varsa artık sahneye çıkma zamanı geliyor. Güç, bu kez gösterişten değil; olgunluk ve deneyimden geliyor. Aslan, ışığını daha bilinçli kullanmaya başlıyor.