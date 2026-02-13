onedio
Güneş Tutulmasında Güçlenecek Burçlar: 17 Şubat’ta Enerji Değişiyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 10:52

2026 yılının ilk Güneş tutulması 17 Şubat Salı günü saat 19.46’da gerçekleşiyor. Halkalı tutulma, gökyüzünde ateş halkası görüntüsü oluşturacak. Bu tür tutulmalar, hayatın bir alanında net bir dönüm noktasını simgeler. Eski bir sayfa kapanırken yeni bir güç alanı açılır. 

Bazı burçlar için bu tutulma adeta içsel bir uyanış anlamına geliyor.

Koç

Koç

Koç burcu için bu tutulma adeta bir güç tazeleme etkisi yaratıyor. Son dönemde yorulmuş, motivasyonu düşmüş hisseden Koçlar, 17 Şubat sonrası yeniden ateşlenmiş gibi olacak. İçlerindeki rekabet duygusu ve liderlik enerjisi yeniden yükseliyor.

Bu süreç özellikle kariyer ve kişisel hedefler alanında netleşme getirebilir. Kararsız kaldığı bir konuda artık geri adım atmayacak. Cesaret zaten vardı, şimdi üzerine strateji de ekleniyor. Koç, tutulma sonrası daha kararlı, daha net ve daha güçlü bir versiyonuna geçiyor.

Aslan

Aslan

Aslan burcu için Güneş tutulmaları her zaman dikkat çekicidir çünkü yönetici gezegenleri Güneş’tir. Bu tutulma, Aslan’ın özgüvenini yeniden inşa ediyor. İçsel bir 'ben hazırım' hali başlıyor.

Sosyal çevrede daha görünür olabilir, otorite figürleriyle ilişkiler güçlenebilir. Kendini geri planda tuttuğu bir alan varsa artık sahneye çıkma zamanı geliyor. Güç, bu kez gösterişten değil; olgunluk ve deneyimden geliyor. Aslan, ışığını daha bilinçli kullanmaya başlıyor.

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcu için bu tutulma bir strateji güncellemesi gibi çalışıyor. Uzun vadeli planlarda yeni bir rota belirlenebilir. Hayatındaki bazı sorumlulukların yer değiştirdiğini fark edebilir.

Güçlenme, özellikle kariyer ve statü alanında görülebilir. Emek verdiği bir konu artık görünür olmaya başlıyor. Otorite kazanma, ciddiye alınma ve sözünün ağırlık kazanması mümkün. Oğlak için bu tutulma, sabrın karşılığını alma sürecini hızlandırıyor.

Akrep

Akrep

Akrep için tutulmalar dönüşüm kapısıdır. 17 Şubat tutulması, Akrep’in içsel korkularını geride bırakmasını sağlayacak bir farkındalık yaratıyor. Uzun süredir taşıdığı bir yük hafifleyebilir.

Özellikle maddi konular, ortaklıklar veya duygusal bağlar alanında güçlenme söz konusu. Kontrol etme ihtiyacını bıraktıkça daha güçlü hissedecek. Bu tutulma Akrep’e 'güç zaten sende' mesajı veriyor. İçsel dayanıklılık artıyor, sezgiler keskinleşiyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
