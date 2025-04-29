Gülümseyerek Direnen Adamdı Adnan

1956 yılında, Artvin’in Şavşat ilçesinde, gülümseyen bir anneyle suskun bir babanın altı çocuğundan biri olarak doğdu. Çocukluğu, toprağın dilinden anlayanların arasında, bir köy sabahında harman yerinde başladı. Fakirliğin adı o zaman konmamıştı ama sofradaki ekmek sayısı belliydi. Annesinin elleriyle yaptığı mısır ekmeğini bölüşmekle öğrendi kardeşliği. Henüz yedi yaşındayken, ağabey gibi sorumluluk, baba gibi ciddiyet, çocuk gibi umut taşıdı yüreğinde.

Ama yoksulluğun öğrettikleri, okul kitaplarında yazmazdı. O da bildiğini yaptı: Umutla dolu bir hayatın peşine düştü. İstanbul’un gri sokaklarına indiğinde cebinde sadece annesinin duası vardı. Önce garsonluk yaptı. Sonra inşaatta… Bilmediği işlerdi, ama öğrenmesi gerekiyordu. Çünkü o, “öğrenmek” kelimesini sadece okul duvarlarına hapsetmiyordu. Hayatın her alanı onun için bir okuldu. O yüzden çatı ustalığı da yaptı, cam toplayıcılığı da… Her işi yaparken gözleri hep birilerini arardı: Kendisi gibi tırnaklarıyla tutunmaya çalışan gençleri.

İşte o gençlerle kurdu yol arkadaşlığını. Adını koyamadıkları bir inançtı bu: Bir gün her şeyin daha adil olabileceğine dair. Henüz otuzlarında olmadan, insanların kaderini değiştirebileceklerine inanan bir kuşağın parçasıydı Adnan. Ve inandı. Çok inandı. O inancın uğruna yollara düştü, bildiriler dağıttı, gözaltına alındı, yine yazdı, sustu ama vazgeçmedi.

Sonra bir gece, 12 Eylül geldi.