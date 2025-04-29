Gülümseyerek Direnen Adamdı Adnan
Bahar, bazı insanlara erken gelir.
Doğanın her şeyden habersiz coşkusuyla açtığı çiçekler vardır. Katırtırnakları mesela… Yol kenarlarında dimdik duran ne rüzgâra eğilen ne de gölgeden korkan çiçekler… Hayatın kayalıklarında kök salmış bir katırtırnağı gibiydi; rüzgârlar onu eğse de sarı çiçeklerini asla dökmedi. Adnan, işte onlardan biriydi. Yalnızca doğduğu toprağın değil, bu toprakların ezilmiş yüzünün simgelerinden biriydi. Şimdi, her 1 Mayıs’ta o katırtırnaklarının arasında dolaştığını hissediyor insan. Sessizce, omuz omuza.
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Adnan Polat’ın hayatı, bir destan gibi değil de sanki içli bir türkü gibi yaşandı. Kimi zaman hüzünlü, kimi zaman başkaldıran, ama her zaman sahici.
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Öyle bir geceydi ki, umutların sesi kesildi, dostların yüzü duvarlara çizildi.
1 Mayıs 2016…
Bugün Mayıs’ın ilk günü.
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