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Gözden Kaçan Harikalar: Gerçek Korku Severlere Özel Değeri Bilinmemiş En İyi Filmler

Gözden Kaçan Harikalar: Gerçek Korku Severlere Özel Değeri Bilinmemiş En İyi Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 12:01

İzleyiciyle buluştuktan sonra hak ettiği değeri görmeyi bekleyen, keşfedilmemiş hazine niteliğindeki korku filmlerini sizler için listeledik. Klasik ünlü korku filmlerinden sıkıldıysanız bu listedeki filmler tam da size göre. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. The Pope's Exorcist, 2023

20. The Pope's Exorcist, 2023

IMDb: 6.1 

Özet: Yaşamı boyunca 100.000'den fazla şeytan çıkarma gerçekleştiren İtalyan rahip Gabriel Amorth’un gerçek notlarından esinlenen filmde, Amorth’un küçük bir çocuğa musallat olan şeytanı çıkartmaya çalışırken Vatikan’ın gizli tutmaya çalıştığı asırlık komplosunu ortaya çıkarması konu alınıyor. 

Oyuncular: Russell Crowe, Daniel Zovatto, Alexandra Essoe 

Yönetmen: Julius Avery

19. As Above, So Below, 2014

19. As Above, So Below, 2014

IMDb: 6.2  

ÖzetFransa'nın başkenti Paris sokaklarının altında, sayısız ruhun ebedi istirahatgahı olan ve kilometrelerce uzanan yeraltı tünelleri boyunca mezarları bulunur. Bir kaşif ekibi, 6 milyon cesedin bulunduğu düşünülen kemik labirentine girdiğinde bu ölüler şehrinin barındırdığı sırrı ortaya çıkarır. Bir delilik ve dehşet yolculuğu olan ‘As Above, So Below’, hepimizin peşini bırakmayan kişisel şeytanları ortaya çıkarmak üzere insan ruhunun derinliklerine ulaşıyor.  

Oyuncular: Perdita Weeks, Ben Feldman, Edwin Hodge  

Yönetmen: John Erick Dowdle

18. Idol Hands, 1999

18. Idol Hands, 1999

IMDb: 6.2 

Özet: Anton kolejde okuyan bir gençtir. Sağ elinin kendi iradesi dışında hareket etmeye başladığını fark eden Anton, buna bir çare bulmalıdır. En iyi iki arkadaşı Mick ve Pnub'ı da öldürmüştür bu el, tabii onlar zombi olarak geri dönmüşlerdir. Sağ elinden kurtulması gereken Anton'u çok büyük zorluklar beklemektedir. 

Oyuncular: Devon Sawa, Seth Green, Elden Henson 

Yönetmen: Rodman Flender

17. Apostle, 2018

17. Apostle, 2018

IMDb: 6.3 

Özet: Havari, bir tarikat tarafından kaçırılan kız kardeşini kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. 1905 yılında Londra'da geçen hikayede Thomas Richardson, kardeşinin bir tarikat tarafından kaçırıldığını öğrendiğinde yıllar önce ayrıldığı evine geri döner.

Oyuncular: Dan Stevens, Richard Elfyn, Paul Higgins 

Yönetmen: Gareth Evans

16. The Ritual, 2017

16. The Ritual, 2017

IMDb: 6.3  

Özet: Yakın arkadaşlarının üzücü ölümünün ardından bir araya gelen üniversiteden dört eski arkadaş, İskandinavya’nın el değmemiş doğasında yürüyüşe çıkarlar. Fakat yanlış bir dönüş, onları İskandinav efsanelerindeki karanlık ve gizemli ormanlara yönlendirir. Ormanda var olan kadim bir bela dört arkadaşın her hareketini takip ediyordur.  

Oyuncular: Rafe Spall, Arsher Ali, Robert James-Collier  

Yönetmen: David Bruckner

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15. The Visit, 2015

15. The Visit, 2015

IMDb: 6.3 

Özet: Rebecca ve Tyler, bir süreliğine daha önce hiç tanışmadıkları anneanne ve dedelerinin yanına tatile giderler. Başlarda her şey oldukça sakin ve güzeldir. Torunlarının her isteklerini yerine getiren çiftin sadece bir kuralı vardır o da gece olduğunda çocukların odalarından dışarı çıkmamalarıdır. Ancak bir gece Rebecca odalarının dışından gelen sesler üzerine kapıyı açınca evde anneanne ve dedesinin farklı yüzleriyle karşılaşır. Artık tek istekleri evden sağ salim kurtulup annelerinin yanına dönebilmektir. 

Oyuncular: Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan 

Yönetmen: M. Night Shyamalan

14. The Collector, 2009

14. The Collector, 2009

IMDb: 6.3 

Özet: Kumar borcunu ödemek için, tesisatçı olarak çalıştığı evi soymaya karar veren Arkin, evde kimsenin olmadığını sandığı bir akşam eve girer. Fakat malikanede onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Arkin soymak için zorla girdiği evde, ev halkını esir almış psikopat bir katille karşı karşıya kalmıştır. 

Oyuncular: Josh Stewart, Andrea Roth, Juan Fernández 

Yönetmen: Marcus Dunstan

13. The Cell, 2000

13. The Cell, 2000

IMDb: 6.4 

Özet: Seri katil, son kurbanını öldüremeden komaya girince, bir çocuk terapistinin, onun zihnine girerek, deney aşamasında olan sıra dışı bir tedavi yöntemi kullanması gerekir. Katilin zihninde başlayan acımasız av, şimdi onun hayatını da tehdit etmektedir. FBI ajanı, terapistin hayatını kurtarabilecek tek kişidir ve bu inanılmaz yolculuğa katılma sırası ondadır. 

Oyuncular: Jennifer Lopez, Vince Vaughn, Vincent D'Onofrio 

Yönetmen: Tarsem Singh

12. Happy Death Day, 2017

12. Happy Death Day, 2017

IMDb: 6.6 

Özet: Bencil ve kendini beğenmiş lise öğrencisi Tree her gün maskeli bir katil tarafından öldürüldüğü yeni bir güne uyanmakla lanetlenmiştir. Tek kurtuluş yolu bu maskenin arkasındaki katilin kim olduğunu öğrenmesidir. Aksi takdirde sürekli her gün yeniden öleceği bir güne uyanıp duracak, bu korkunç tekrarlar yüzünden aklını oynatacaktır. 

Oyuncular: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine 

Yönetmen: Christopher Landon

11. Event Horizon, 1997

11. Event Horizon, 1997

IMDb: 6.6 

Özet: Event Horizon 2040 yılında uzaya araştırmalar yapmak üzere gönderilen bir uzay gemisidir. Görevi esnasında kaybolmuştur. Olayın üzerinden geçen yedi senenin ardından bilim insanları bu uzay gemisini aramak ve akıbetini kavramak üzere bir kurtarma gemisi göndermeye karar verirler. Titiz bir şekilde bir araya getirilen ekip, çıkacakları bu karanlık yolculuğun dehşetinden habersizdir. Geriye dönmek, düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. 

Oyuncular: Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan 

Yönetmen: Paul W.S. Anderson

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10. Hush, 2016

10. Hush, 2016

IMDb: 6.6  

Özet: Dilsiz ve sağır bir kadın olan Maddie, ormanın içinde ıssız bir evde yaşamaktadır. Bir akşam, psikopat bir katil onu izler ve Maddie'nin yalnız olmadığını anlamasıyla gerilim dolu olaylar yaşanır.  

Oyuncular: John Gallagher Jr, Kate Siegel, Michael Trucco  

Yönetmen: Mike Flanagan

9. The Reflecting Skin, 1990

9. The Reflecting Skin, 1990

IMDb: 6.7 

Özet: 1950'lerde kırsal yaşamla başa çıkmaya çalışan genç bir çocuğun fantezileri, olayları yorumlamanın bir yolu haline gelir. Babası ona vampir hikayeleri anlattıktan sonra, yolun yukarısındaki dul kadının bir vampir olduğuna ikna olur ve kardeşini onunla görüşmekten vazgeçirmenin yollarını bulmaya çalışır. 

Oyuncular: Viggo Mortensen, Lindsay Duncan, Jeremy Cooper 

Yönetmen: Philip Ridley

8. High Tension, 2003

8. High Tension, 2003

IMDb: 6.7 

Özet: Okuldan arkadaş olan Alex ve Marie sınavlarına rahat bir yerde çalışmak amacıyla Marie'nin ıssız bir yerde olan evine giderler. Eve geç saatte varırlar ve gider gitmez de yatmak için odalarına çekilirler. Kısa bir süre sonra kapı çalınır ve psikopat bir katil içeri dalıp evdekileri teker teker öldürmeye başlar. 

Oyuncular: Cécile de France, Maïwenn, Philippe Nahon 

Yönetmen: Alexandre Aja

7. The Autopsy of Jane Doe, 2016

7. The Autopsy of Jane Doe, 2016

IMDb: 6.8 

Özet: Tony Tilden ve oğlu Austin Tilden gizemli ölüm vakalarını araştıran iki memurdur. Günün birinde, ölüm nedeniyle ilgili hiçbir ipucuna rastlayamadıkları genç ve güzel Jane Doe cinayetini araştırmaya başlarlar. Jane Doe'nun kimliğini tespit etmeye çalışırken edindikleri tuhaf ipuçları, onları bazı korkunç gerçeklere doğru sürükleyecektir. 

Oyuncular: Brian Cox, Emile Hirsch, Ophelia Lovibond 

Yönetmen: André Øvredal

6. Near Dark, 1987

6. Near Dark, 1987

IMDb: 6.9 

Özet: Genç bir çiftçi hoşlandığı ve baştan çıkarmaya çalıştığı kızın bir vampir olduğunu geç de olsa anlar ve kızın vampir ailesine katılarak karanlık bir maceraya sürüklenir. Birlikte şehir şehir avlanmaya başlayan aile, bir zaman sonra yeni üyesiyle karşı karşıya gelecektir. Genç adam bir karar vermek zorunda kalır, gerçek ailesi mi yoksa ölümsüzlük mü? 

Oyuncular: Adrian Pasdar, Jenny Wright, Lance Henriksen 

Yönetmen: Kathryn Bigelow

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5. Black Christmas, 1974

5. Black Christmas, 1974

IMDb: 7.1  

Özet: Siyah maskeli bir sapık, okuldaki kızları birer birer avlamaktadır. Kurban olan kadınların sayısı arttıkça, okuldaki diğer kızlar gibi Riley ve ekibi de büyük bir paniğe kapılır. Kızlar, artık kime güvenip güvenemeyeceklerini bilemeyecek haldedir. Katilin de bilmediği ve öğrenmesi gereken çok önemli bir şey vardır.  

Oyuncular: Olivia Hussey, Keir Dullea, Margot Kidder  

Yönetmen: Bob Clark

4. In the Mouth of Madness, 1994

4. In the Mouth of Madness, 1994

IMDb: 7.1 

Özet: En iyi korku yazarı Sutter Cane,'Mutlak Korku' adlı romanın tek kopyasıyla ortadan kaybolur. John Trent, tek derdi sıkıcı işini sürdürüp de biraz para kazanmak olan bir sigorta müfettişidir. Bir gün keşfettiği bir mevzu, hayatının akış yönünün tamamen değişmesine sebebiyet verecektir. İpuçları onu, 'Hobb'un Sonu' isimli esrarengiz bir kasabaya götürür. Daha sonra fark eder ki bu kasaba yazarın kitaplarına konu olan yerdir ve ters giden bir şeyler vardır. Yazarın kitaplarını okuyan herkes birbirlerini öldürüp canavara dönüşürler. Zira bir korku kitabı yazarının iflah olmaz bir hayranının yazardan etkilenişi, edebi dünyanın çok daha dışına taşmaya başlamıştır. 

Oyuncular: Sam Neill, Jürgen Prochnow, Julie Carmen 

Yönetmen: John Carpenter

3. The Descent, 2005

3. The Descent, 2005

IMDb: 7.2  

Özet: Film, mağara inişi için bir araya gelen altı kız arkadaşın başından geçen korku dolu bir tatili konu almaktadır. Kızların iniş yaptıkları mağaranın derinliklerinde kendilerini aç ve vahşi yaratıklar beklemektedir.   

Oyuncular: Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid  

Yönetmen: Neil Marshall

2. Cloverfield, 2008

2. Cloverfield, 2008

IMDb: 7.0  

ÖzetNew York’taki bir barda kulakları sağır eden bir gürültü duyulur, bardaki kargaşa sırasında davetliler merdivenden aşağıya kaçmaya çalışırken New York caddelerini alev alev yanan yıkıntı ve enkazlar kaplar. Ardından Manhattan tarafında şiddetli bir patlama olur, Özgürlük Heykelinin kafası tıpkı dev bir top güllesi gibi caddeye çarpar. New York’a düzenlenen bir canavar saldırısına tanıklık eden insanların öyküsü.  

Oyuncular: Mike Vogel, Jessica Lucas, Lizzy Caplan  

Yönetmen: Matt Reeves

1. The Others, 2001

1. The Others, 2001

IMDb: 7.6   

Özet: Kocasını savaşta kaybetmiş olan Grace, güneş ışığına hassasiyeti olan iki çocuğuyla birlikte büyük bir konakta yaşamaktadır. Perdelerin hep sımsıkı kapalı tutulduğu eve, üç kişi uğrar: İhtiyar bir kadın ve adam, bir de dilsiz genç kız. Evi çekip çevirecek yardımcılar aramakta olan Grace, bu kişilere iş verir, onları çocuklarının sağlık durumu konusunda uyarır. Öte yandan, Grace'in kızı Anne, Victor adlı bir çocuğun kendileriyle birlikte evde yaşadığına inanmaktadır.    

Oyuncular: Nicole Kidman, Christopher Eccleston, Fionnula Flanagan   

Yönetmen: Alejandro Amenabar

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