Gözden Kaçan Harikalar: Gerçek Korku Severlere Özel Değeri Bilinmemiş En İyi Filmler
Gözden Kaçan Harikalar: Gerçek Korku Severlere Özel Değeri Bilinmemiş En İyi Filmler
İzleyiciyle buluştuktan sonra hak ettiği değeri görmeyi bekleyen, keşfedilmemiş hazine niteliğindeki korku filmlerini sizler için listeledik. Klasik ünlü korku filmlerinden sıkıldıysanız bu listedeki filmler tam da size göre. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. The Pope's Exorcist, 2023
19. As Above, So Below, 2014
18. Idol Hands, 1999
17. Apostle, 2018
16. The Ritual, 2017
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15. The Visit, 2015
14. The Collector, 2009
13. The Cell, 2000
12. Happy Death Day, 2017
11. Event Horizon, 1997
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10. Hush, 2016
9. The Reflecting Skin, 1990
8. High Tension, 2003
7. The Autopsy of Jane Doe, 2016
6. Near Dark, 1987
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5. Black Christmas, 1974
4. In the Mouth of Madness, 1994
3. The Descent, 2005
2. Cloverfield, 2008
1. The Others, 2001
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