Gözden Kaçan Harikalar: Gerçek Korku Severlere Özel Değeri Bilinmemiş En İyi Filmler

IMDb: 7.0

Özet: New York’taki bir barda kulakları sağır eden bir gürültü duyulur, bardaki kargaşa sırasında davetliler merdivenden aşağıya kaçmaya çalışırken New York caddelerini alev alev yanan yıkıntı ve enkazlar kaplar. Ardından Manhattan tarafında şiddetli bir patlama olur, Özgürlük Heykelinin kafası tıpkı dev bir top güllesi gibi caddeye çarpar. New York’a düzenlenen bir canavar saldırısına tanıklık eden insanların öyküsü.

Oyuncular: Mike Vogel, Jessica Lucas, Lizzy Caplan

Yönetmen: Matt Reeves