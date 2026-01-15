onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gıda Mühendisi Tuba Bayburtluoğlu "Pazardan Asla Almam" Dediği Ürünleri Açıkladı

Gıda Mühendisi Tuba Bayburtluoğlu "Pazardan Asla Almam" Dediği Ürünleri Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.01.2026 - 13:32

İçerik Devam Ediyor

Gıda mühendisi ve içerik üreticisi Tuba Bayburtluoğlu marketlerde satılan ürünler hakkında çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Bayburtluoğlu'nun son uyarısı ise pazar yerlerinde satılan ürünlerle ilgili. Ünlü gıda mühendisi pek çok kişinin sağlıklı ve taze ürünler olduğu için tercih ettiği pazar yerlerindeki tehlikeli ürünleri sıraladı. Tuba Bayburtluoğlu'nun 'Asla evime sokmam' dediği ürünler arasında sağlıklı olduğu düşünülen ürünler de yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özellikle barkodsuz yumurtalar hakkında uyarılarda bulunan gıda mühendisinin açıklaması şöyle;

Özellikle barkodsuz yumurtalar hakkında uyarılarda bulunan gıda mühendisinin açıklaması şöyle;

Pazardan evime sokmadığım 6 gıda grubu var. Ve hayır, bu bir “abartı” değil; gıda güvenliği meselesi.⚠️ Bir gıda mühendisi anne olarak pazarda, fuarda ya da açık alanda satılan her ürüne aynı gözle bakmıyorum. Burada belirleyici olan şey çok net: soğuk zincir, izlenebilirlik ve ambalaj güvenliği. 🔴 Evime almadıklarımın başlıcaları: • Soğuk zincir olmadan satılan süt ve süt ürünleri • Açıkta bekleyen lor, tereyağı, kaşar (küflenmemesinin sebebi çoğu zaman tuz + kimyasal) • Soğutmasız satılan et, tavuk ve şarküteri ürünleri • Kodsuz, çatlak, kirli yumurtalar • Soğuk zincir gerektirdiği hâlde açıkta satılan mezeler, salatalar, sarmalar • Mevsimi olmayan sebze–meyveler • Ve son olarak: plastik ambalajdaki yağlar, soslar ve salçalar 👶 Evde bebek, çocuk, yaşlı, hamile ya da bağışıklığı baskılanmış biri varsa bu konular daha da kritik hâle geliyor. Bu liste “pazara karşıyım” listesi değil. Bu liste bilgiyle seçme listesi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın