Gıda Mühendisi Tuba Bayburtluoğlu "Pazardan Asla Almam" Dediği Ürünleri Açıkladı

Pazardan evime sokmadığım 6 gıda grubu var. Ve hayır, bu bir “abartı” değil; gıda güvenliği meselesi.⚠️ Bir gıda mühendisi anne olarak pazarda, fuarda ya da açık alanda satılan her ürüne aynı gözle bakmıyorum. Burada belirleyici olan şey çok net: soğuk zincir, izlenebilirlik ve ambalaj güvenliği. 🔴 Evime almadıklarımın başlıcaları: • Soğuk zincir olmadan satılan süt ve süt ürünleri • Açıkta bekleyen lor, tereyağı, kaşar (küflenmemesinin sebebi çoğu zaman tuz + kimyasal) • Soğutmasız satılan et, tavuk ve şarküteri ürünleri • Kodsuz, çatlak, kirli yumurtalar • Soğuk zincir gerektirdiği hâlde açıkta satılan mezeler, salatalar, sarmalar • Mevsimi olmayan sebze–meyveler • Ve son olarak: plastik ambalajdaki yağlar, soslar ve salçalar 👶 Evde bebek, çocuk, yaşlı, hamile ya da bağışıklığı baskılanmış biri varsa bu konular daha da kritik hâle geliyor. Bu liste “pazara karşıyım” listesi değil. Bu liste bilgiyle seçme listesi.