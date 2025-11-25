Gıda Mühendisi, Gıda Kaplarındaki Son Derece Önemli Sembollerin Anlamlarını Açıkladı
Gıda güvenliği, özellikle son günlerde sık sık gündemimizde. Manşetlerde sık sık dışarıda yediği bir yemek yüzünden zehirlenen kişiler olduğunu görüyoruz. Peki ya risk, sadece dışarıda mı? Maalesef hayır.
Evlerimizde de gıda güvenliği için dikkat etmemiz gereken bazı noktalar bulunuyor. Gıda Mühendisi Tuğba Parıltı, bu noktada bizleri bilgilendiren paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Parıltı, son olarak gıda kaplarındaki sembollerin ne anlama geldiğini açıkladı.
Kaynak: Instagram / gidamuhendisianlatiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Gıdayla temasa uygun" sembolü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bulaşık makinesinde yıkanabilir" sembolü.
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın