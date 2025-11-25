onedio
Gıda Mühendisi, Gıda Kaplarındaki Son Derece Önemli Sembollerin Anlamlarını Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
25.11.2025 - 11:19

Gıda güvenliği, özellikle son günlerde sık sık gündemimizde. Manşetlerde sık sık dışarıda yediği bir yemek yüzünden zehirlenen kişiler olduğunu görüyoruz. Peki ya risk, sadece dışarıda mı? Maalesef hayır. 

Evlerimizde de gıda güvenliği için dikkat etmemiz gereken bazı noktalar bulunuyor. Gıda Mühendisi Tuğba Parıltı, bu noktada bizleri bilgilendiren paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Parıltı, son olarak gıda kaplarındaki sembollerin ne anlama geldiğini açıkladı.

Kaynak: Instagramgidamuhendisianlatiyor

"Gıdayla temasa uygun" sembolü.

"Gıdayla temasa uygun" sembolü.

Mağazalardan, marketlerden, züccaciyelerden aldığımız saklama kapları her zaman gıdayla temasa uygun olmayabilir. Özellikle plastik kaplar veya bazı boyalı seramik kaplar gıdayla temasa uygun olmadığı takdirde bizler için oldukça zararlı olabilir. Eğer görseldeki bu işareti görürseniz, aldığınız ürünün gıdayla temasa uygun olduğundan emin olabilirsiniz.

"Bulaşık makinesinde yıkanabilir" sembolü.

"Bulaşık makinesinde yıkanabilir" sembolü.

Her eşya, bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir. Bulaşık makinesi, yüksek sıcaklıklara ulaştığı için bazı parçalara makinede yıkandığında bozulabilir. Özellikle elektronik eşyaların parçalarını makineye atmadan önce bu işareti kontrol etmelisiniz.

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;

