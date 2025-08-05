Geri Dön Kış: Yazın Ortasında Hayalini Kurduğumuz 7 Kış Anısı
Dondurma, deniz, bikini izi... Evet hepsi çok hoş ama thank you, next. (teşekkürler, sıradaki) Güneş yüzünden baygınlık geçirdiğimiz, klimanın bile bizi memnun edemediği bu günlerde kışın hayaliyle yaşıyoruz. Rengarenk atkılar taktığımız, tarz giyinmeyi bir kenara bırakıp 'Nasıl ısınırım?' diye düşünerek bulduğumuz her kalın giysiyi üst üste giydiğimiz anlara gün sayıyoruz. Bakalım siz okurken en çok hangi ana geri dönmek isteyeceksiniz?
Not: Şu an bunu yazarken bile gölge arıyorum.
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1. Gökyüzünden düşen en küçük kar tanesine çığlıklar atmak ve bunu yaparken herkese rahatsızlık vermek
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2. Dilimiz yanana kadar sıcak içecekler içebilmek
3. Titanic Jack’in donmuş versiyonuna dönüştükten sonra battaniyenin altına girmek
4. Donuk kış havasının üstüne rangarenk atkılar takmak
5. Savaşının ortasında yüze gelen ve son 10 dakikayı sorgulatan o kar topu
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6. Soğuk havada yapılan 5 saniyelik yürüyüşte, donmaktan kırmızı renginin ta kendisine dönüşmek.
7. Eve adım attığımız anda, renkli peluş terliklerimize sarılmak
Çabuk ol kış, dünyanın kar storylerine ihtiyacı var
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