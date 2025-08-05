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Geri Dön Kış: Yazın Ortasında Hayalini Kurduğumuz 7 Kış Anısı

Geri Dön Kış: Yazın Ortasında Hayalini Kurduğumuz 7 Kış Anısı

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
05.08.2025 - 17:36

Dondurma, deniz, bikini izi... Evet hepsi çok hoş ama thank you, next. (teşekkürler, sıradaki) Güneş yüzünden baygınlık geçirdiğimiz, klimanın bile bizi memnun edemediği bu günlerde kışın hayaliyle yaşıyoruz. Rengarenk atkılar taktığımız, tarz giyinmeyi bir kenara bırakıp 'Nasıl ısınırım?' diye düşünerek bulduğumuz her kalın giysiyi üst üste giydiğimiz anlara gün sayıyoruz. Bakalım siz okurken en çok hangi ana geri dönmek isteyeceksiniz?

Not: Şu an bunu yazarken bile gölge arıyorum.

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1. Gökyüzünden düşen en küçük kar tanesine çığlıklar atmak ve bunu yaparken herkese rahatsızlık vermek

1. Gökyüzünden düşen en küçük kar tanesine çığlıklar atmak ve bunu yaparken herkese rahatsızlık vermek

Neyle uğraşırsak uğraşalım camdan o kar tanesini gördüğümüz an zaman durur, her şey bırakılır, cama koşulur ve çığlık atılır. Genelde bulunduğumuz ortamı pek umursamayız çünkü o an biliriz ki yanımızda İngiltere Prensesi de olsa bize katılacaktır.

2. Dilimiz yanana kadar sıcak içecekler içebilmek

2. Dilimiz yanana kadar sıcak içecekler içebilmek

Çay, kahve, salep üçlüsünü doya doya içebilme lüksü... O soğukta sıcak kupayı, elimizi feda edercesine tutabilmek... Özellikle, sevdiklerimizle birlikte zamanın nasıl geçtiğini anlamadan, sadece üşüdüğümüzü hissederek içtiğimiz sıcak içecekler...Lütfen yaz bitsin.

3. Titanic Jack’in donmuş versiyonuna dönüştükten sonra battaniyenin altına girmek

3. Titanic Jack’in donmuş versiyonuna dönüştükten sonra battaniyenin altına girmek

Bence kışın en güzel olaylarından biri de bu: İnanılmaz soğuk geçirilen günün sonunda battaniyenin altında saatlerce Insta'da reels kaydırmak. Sınırsız yiyecek tamam, bilgisayar tamam. Battaniyenin altına girip bir ev yarattıktan sonra, oranın aslında dışarıdan daha iyi olduğuna karar veririz.

4. Donuk kış havasının üstüne rangarenk atkılar takmak

4. Donuk kış havasının üstüne rangarenk atkılar takmak

Rengine, tarzına bakmadan sadece bizi ısıtmasını dilediğimiz o saçma atkıları ne olursa olsun takabiliyoruz ve tam da o zaman kışı hissedebiliyoruz. Yaşasın renk uyumsuzluğu!

5. Savaşının ortasında yüze gelen ve son 10 dakikayı sorgulatan o kar topu

5. Savaşının ortasında yüze gelen ve son 10 dakikayı sorgulatan o kar topu

Acısının tarifi yok. Beynim (gerçek anlamda) donuyor. O an, son 10 yılımı unutuyor olabilirim. Genelde sebep olan kişiyi bulduktan sonra, onun hakkında hain planlar yapıyorum. Ve hava şu anda o kadar sıcak ki bu acı verici anı bile özlüyoruz.

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6. Soğuk havada yapılan 5 saniyelik yürüyüşte, donmaktan kırmızı renginin ta kendisine dönüşmek.

6. Soğuk havada yapılan 5 saniyelik yürüyüşte, donmaktan kırmızı renginin ta kendisine dönüşmek.

Çöpü atmaya çıkarken bile doğal allık kazanabilirsiniz. Üstelik sıcak yok, terlemek yok. Çabasız bir şekilde kırmızı rengin canlı bir örneğine dönüşebilirsiniz. Üstelik 'Bu ne sıcak!' diye çığlık atmak da yok.

7. Eve adım attığımız anda, renkli peluş terliklerimize sarılmak

7. Eve adım attığımız anda, renkli peluş terliklerimize sarılmak

Soğuk ve yorucu bir günün sonunda onlara kavuşmak büyük bir hediye. Geri dönün, hiçbir zaman hangi hayvan olduğunuzu çözemeyeceğim sıcak peluş terlikler.

Çabuk ol kış, dünyanın kar storylerine ihtiyacı var

Çabuk ol kış, dünyanın kar storylerine ihtiyacı var

Yazın, güneşin batışını ve gökyüzünün pembeye boyanmasını bi başka sevsek de kışın beyazlığını ve sakinliğini çok özledik. Geri dön kış. Söz veriyorum, yoldaki buzlar yüzünden takla attığımda şikayet etmeyeceğim.

Peki, senin kışa dair en çok özlediğin anı hangisi?

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