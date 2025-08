Geri Dön Kış: Yazın Ortasında Hayalini Kurduğumuz 7 Kış Anısı

Dondurma, deniz, bikini izi... Evet hepsi çok hoş ama thank you, next. (teşekkürler, sıradaki) Güneş yüzünden baygınlık geçirdiğimiz, klimanın bile bizi memnun edemediği bu günlerde kışın hayaliyle yaşıyoruz. Rengarenk atkılar taktığımız, tarz giyinmeyi bir kenara bırakıp 'Nasıl ısınırım?' diye düşünerek bulduğumuz her kalın giysiyi üst üste giydiğimiz anlara gün sayıyoruz. Bakalım siz okurken en çok hangi ana geri dönmek isteyeceksiniz?

Not: Şu an bunu yazarken bile gölge arıyorum.