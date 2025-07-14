Kadınlığın Şanındandır Dediğimiz, Sadece Kadınların Anlayabileceği 4 Tatlı Durum

Bütün kadınlar olarak ruj tazelemek, saç düzeltmek ve yemeğe kaldığımız yerden devam edebilmek adına buluştuğumuz nokta: Kızlar Tuvaleti. Müzikten kafa şişmiş bir şekilde tuvalete koşarız ve o ruju çantanın içinde aramak aylar sürmüş gibidir. Ruj bulunur ve bütün focus aynaya verilerek Victoria's Secret mankeni edasıyla sürülür. Ruj harika sürülmelidir, gecenin geri kalanın güzel geçip geçmemesi bu ruja bağlıdır ama yan aynadan hiç tanımadığımız bir sesten gelen o cümle bütün gece sırıtmamıza sebep olur: 'Ne kadar güzelsin!'

Ve biliriz ki kızlar tuvaletindeki iltifatlar, gelen teselliler, kahkahalar her zaman daha doğal, daha içtendir.