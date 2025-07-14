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Kadınlığın Şanındandır Dediğimiz, Sadece Kadınların Anlayabileceği 4 Tatlı Durum

Kadınlığın Şanındandır Dediğimiz, Sadece Kadınların Anlayabileceği 4 Tatlı Durum

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 13:56

Öylesine bir yolda birbirimize gülümseyebilmek, kızlar tuvaletinde bitmek bilmeyen iltifatlar etmek, birbirimizin acısını hissetmek ve kadınlar olarak daha hiç tanışmadan birlikte yapabileceğimiz birçok güzel şey. Cinsiyetimiz yüzünden dışlanmaya maruz kaldığımız bu dünyanın tadını yine biz kadınlar çıkarıyor, kahkahalarımızla etrafı büyülüyoruz. Kötü ve adaletsiz bir düzen karşısında bile ışığımızı gösterebiliyor, dengelerle oynayabiliyoruz. 

Biz bir aradayken daha güzeliz. Birbirimizin gözlerinin içine baktığımızda daha güçlüyüz ve bu gücü yalnızca bizim yaratabileceğimiz bazı durumlar var. Bu durumlar her kadının gününü güzelleştirir. İşte 'Kadınlığın şanındandır!' dediğimiz bazı anlar:

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Kızlar Tuvaleti Büyüsü

Kızlar Tuvaleti Büyüsü

Bütün kadınlar olarak ruj tazelemek, saç düzeltmek ve yemeğe kaldığımız yerden devam edebilmek adına buluştuğumuz nokta: Kızlar Tuvaleti. Müzikten kafa şişmiş bir şekilde tuvalete koşarız ve o ruju çantanın içinde aramak aylar sürmüş gibidir. Ruj bulunur ve bütün focus aynaya verilerek Victoria's Secret mankeni edasıyla sürülür. Ruj harika sürülmelidir, gecenin geri kalanın güzel geçip geçmemesi bu ruja bağlıdır ama yan aynadan hiç tanımadığımız bir sesten gelen o cümle bütün gece sırıtmamıza sebep olur: 'Ne kadar güzelsin!' 

Ve biliriz ki kızlar tuvaletindeki iltifatlar, gelen teselliler, kahkahalar her zaman daha doğal, daha içtendir.

Bir Bakışla Anlaşabilmek

Bir Bakışla Anlaşabilmek

Otobüste, bir sokakta, alışveriş merkezinde veya dünya üzerinde herhangi bir yerde. Üzerimizde olan bakışlardan, bedenimize hiç beklemediğimiz anda gelen yorumlardan kaçmaya çalışırız. Bazen sadece yürürken bile tetikte oluruz. O stres dolu, nefret ettiğimiz anlarda hemcinsimizle göz göze gelip birbirimize gülümsemek kadar rahatlatıcı, güç veren bir şey yoktur. 

Çünkü o an bir bakışla yalnız olmadığımızı hissederiz.

"Nazardan yaaa."

"Nazardan yaaa."

Sivilce çıkar, saç dökülür, tırnak kırılır ve en yakın arkadaş bağıra çağıra aranılır. Hep birlikte bütün bu felaketlerin nedeni araştırılır. Ve aslında bulduğumuz tek bir neden vardır: Nazar.

Kendimizi rahatlatmak için söylediğimiz ama bir o kadar da işe yarayan kadınlar arasında gizli bi kod. O an herhangi bir bilimsel ya da mantıklı bir açıklama saçma gelir. Yorgunluk değil, vitamin eksikliği değil, kendi dikkatsizliğimiz asla değil, sadece gözle yenilen bir enerji.

Türk Kahvesi

Türk Kahvesi

'Şimdi ne olacak?” sorusundan sonra yurt, ev veya iş yeri mutfağına koşulur. O an nerede olduğumuz çok önemli değildir çünkü o köpüklü Türk kahvesi içilmek zorundadır. Fincanlar ters çevrilmeli, içinde gördüğümüz şekiller yorumlanmalıdır. Ve her seferinde aynı şey söylenir: 'Kalp çıkmış resmen.'

Birlikte İyileşmek

Birlikte İyileşmek

Karşılaştığımız bütün zorluklara rağmen, gittiğimiz her yerde enerji, neşe saçan hep biz kadınlar oluyoruz. Bulunduğumuz ortamı biz birlikteyken güzelleştiriyoruz. Yan yanayken sadece birbirimizi dinlemiyor, iyileştiriyoruz. 

Nice 'Kadınlığın şanındadır!' diyeceğimiz anlara.

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