Kadınlığın Şanındandır Dediğimiz, Sadece Kadınların Anlayabileceği 4 Tatlı Durum
Öylesine bir yolda birbirimize gülümseyebilmek, kızlar tuvaletinde bitmek bilmeyen iltifatlar etmek, birbirimizin acısını hissetmek ve kadınlar olarak daha hiç tanışmadan birlikte yapabileceğimiz birçok güzel şey. Cinsiyetimiz yüzünden dışlanmaya maruz kaldığımız bu dünyanın tadını yine biz kadınlar çıkarıyor, kahkahalarımızla etrafı büyülüyoruz. Kötü ve adaletsiz bir düzen karşısında bile ışığımızı gösterebiliyor, dengelerle oynayabiliyoruz.
Biz bir aradayken daha güzeliz. Birbirimizin gözlerinin içine baktığımızda daha güçlüyüz ve bu gücü yalnızca bizim yaratabileceğimiz bazı durumlar var. Bu durumlar her kadının gününü güzelleştirir. İşte 'Kadınlığın şanındandır!' dediğimiz bazı anlar:
Kızlar Tuvaleti Büyüsü
Bir Bakışla Anlaşabilmek
"Nazardan yaaa."
Türk Kahvesi
Birlikte İyileşmek
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