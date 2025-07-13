Kim Demiş Kadınlar Komik Olmaz Diye: Her Reel’de Kahkahalara Boğan 10 Kadın Instagram Fenomeni
Komedi dendiğinde hala akıllara sadece erkekler geliyorsa, 2025 yılında olduğumuzu yeniden hatırlatalım! Instagram’da reels kaydırırken sizi güldürüp düşündüren, bazen de “bu ben” dedirten kadın içerik üreticiler keşfetleri süslüyor! Üstelik yalnızca espri yapmakla kalmıyorlar, yaptıkları inanılmaz tespitlerle de güldürmeyi başarıyorlar. İşte, reels'lerini gördükçe arkadaşlarınıza göndermek isteyeceğiniz o kadın fenomenler! 👇
1. Ceren Morova Özer (@cerennzi)
Yaptığı her tespit 'Bu tam bizi anlatıyor.' dedirten, yarattığı orijinal tiplemelerle güldüren, Instagram'ın en eğlenceli fenomenlerinden biri Ceren Morova Özer! Her kız arkadaş grubu birbirlerine mutlaka bir 'cerennzi' reels'ı göndermiştir. Profiline girip reels'ları kaydırmaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile!
2. Cansu Tarım (@cansutarimm)
Cansu Tarım, yaptığı gözlemleri mizahi bir dille ele alıyor ve her videosunda da resmen iç sesimiz oluyor gibi. Tespitleri öyle yerinde ki her videosunda 'Aaa bu aynı ben!' diyorsunuz.
3. Miray Karabulut (@whenselensu)
Miray Karabulut, komik olduğu kadar oyunculuk konusunda da oldukça yetenekli! Reels videolarındaki zekice yazılmış diyaloglar, yarattığı tiplemeler... Özellikle 'Ne zaman evleniyorsun?' temalı akraba sorularını işlediği videoları 'Bu kesinlikle ben!' dedirtiyor. Hem tespitleri doğru hem de bunu oldukça başarılı bir şekilde yansıtıyor.
4. Elif Uluğ (@elifulugjp)
Elif Uluğ, kadınların her yaşta komik olabileceğinin kanıtı! Tüm tespitleri yerinde ve her videosunda güldürmeyi başarıyor. İsterseniz lise veya üniversite öğrencisi olun, isterseniz 30'lu yaşlarda bir beyaz yakalı... Elif Uluğ'un içerikleri herkese hitap ediyor.
5. İpek Ersan (@ipekersann)
İpek Ersan, sempatisiyle ve anlatım tarzıyla videolarını izletmeyi başarıyor. Hem tespitleri hem de durum değerlendirmeleriyle mizahi çok iyi kullanıyor!
6. Tuğba Yılmaz (@tugbayiilmaaz)
Tuğba Yılmaz ilk olarak Çok Güzel Hareketler 2 programıyla karışımıza çıkmıştı. Şimdi ise özellikle Instagram'da hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaştı. Günlük hayatın içindeki sıradan durumları ve aile bireylerinin davranışlarını komik bir şekilde anlatması, yaptığı tespitler ve oyunculuk yeteneği sayesinde Tuğba Yılmaz, reels'larıyla güldürmeye devam ediyor.
7. Nursena Yılmaz & Aysenur Yılmaz (@yilmazsisters)
Nursena & Ayşenur Yılmaz kardeşler uzun zamandır komedi üzerine içerikler üretiyor. Bazen zengin kesimi bazen de günlük olayları işledikleri birçok videoları var. Her videoda bu kardeşlerin ne kadar yetenekli olduğunu anlıyorsunuz. Yıllardır komedi içeriği üretecek malzeme bulmak da kolay iş değil sonuçta!
8. Simay Dal (@simayrie)
Simal Dal, son zamanların öne çıkan içerik üreticilerinden biri. Özellikle yaptığı 'liseli' tespitleriyle, sizi alıp o yıllara götürürken 'Hakikaten böyleydi ya!' dedirtiyor. O halde herkes bir lise yıllarına ışınlansın bakalım!
9. Pelin Baynazoğlu (@pqueen92)
Pqueen'i çoğumuz Twitch yayınlarından biliyoruz. Konuşma tarzı, şakaları ve hatta mimikleri bile fazlasıyla güldürüyor. Özellikle, Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter'in ağlama sahnesine yaptığı dublajla herkesi kahkahaya boğmuştu!
10. Rüya Andaç (@ruyandac)
Rüya Andaç, şahane tespitleri ve tiplemeleriyle bir kadının ne kadar komik olabileceğinin kanıtı! Instagram profilinde her konuyla alakalı çektiği bir reels mutlaka var! Hepimizin başına gelebilecek absürt olayları eğlenceli bir dille ele alıyor.
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