Gerçekten Mükemmel İkili mi? Retinol ve Peptid Kombinasyonun Bu Kadar Popüler Olmasının Sebepleri

Retinol, bir A vitamini türevi aslında. Bu kadar meşhur olmasının nedeni hücre faaliyetlerini hızlandırması. O yüzden cilt bakımında önerilen ürünlerin başında geliyor.

Retinol, cildin daha parlak görünmesini sağlıyor.

Cildin üst tabakasındaki ölü hücreleri ciltten uzaklaştırıyor. Bunun sonucunda da cilt daha taze ve parlak görünüyor. Yani herkesin istediği o parlak cilt görünümü için retinol ideal ürünlerin başında geliyor.

Peki retinol nelerin üzerinde etkili?

Retinol, ciltte ince çizgiler, kırışıklıklar ve leke görünümü varsa bunlar üzerinde etkili oluyor. Ama etkisi sadece bununla sınırlı değil elbette. Bunun yanında kolajen üretimini de destekliyor ve cildin sıkılığını artırıyor. Yani faydaları saymakla bitmiyor!

Tek bir sorun var!

Retinolün güçlü yapısı olduğu için kullanıldığında ciltte bazı etkileri olabiliyor. Özellikle ilk başlarda ciltte kuruluk hissi ve hassasiyet gibi etkileri görmek mümkün. Ama bunların geçici olduğunu belirtmekte fayda var.