Gerçekten Mükemmel İkili mi? Retinol ve Peptid Kombinasyonun Bu Kadar Popüler Olmasının Sebepleri

19.11.2025 - 16:31

Cilt bakımında kullanılan ürünler her geçen gün artıyor. Etkili sonuçlar almak için herkes yeni duyduğu farklı bakım ürünlerine yöneliniyor. En yeni bakım ürünleri de retinol ve peptid. Yeni uygulamalardan biri de bu ikisini birlikte kullanmak. Peki bu ikilinin birlikte kullanılması neden bu kadar popüler oldu, gelin bakalım!

Önce retinol ne bir bakalım...

Retinol, bir A vitamini türevi aslında. Bu kadar meşhur olmasının nedeni hücre faaliyetlerini hızlandırması. O yüzden cilt bakımında önerilen ürünlerin başında geliyor. 

Retinol, cildin daha parlak görünmesini sağlıyor.

Cildin üst tabakasındaki ölü hücreleri ciltten uzaklaştırıyor. Bunun sonucunda da cilt daha taze ve parlak görünüyor. Yani herkesin istediği o parlak cilt görünümü için retinol ideal ürünlerin başında geliyor. 

Peki retinol nelerin üzerinde etkili?

Retinol, ciltte ince çizgiler, kırışıklıklar ve leke görünümü varsa bunlar üzerinde etkili oluyor. Ama etkisi sadece bununla sınırlı değil elbette. Bunun yanında kolajen üretimini de destekliyor ve cildin sıkılığını artırıyor. Yani faydaları saymakla bitmiyor!

Tek bir sorun var!

Retinolün güçlü yapısı olduğu için kullanıldığında ciltte bazı etkileri olabiliyor. Özellikle ilk başlarda ciltte kuruluk hissi ve hassasiyet gibi etkileri görmek mümkün. Ama bunların geçici olduğunu belirtmekte fayda var.

Peptid nedir peki?

Peptidler, küçük moleküller. Bunlar proteinlerin yapı taşı. Yani cilde uygulandığında kolajen üretimi yapması için uyarı gönderiyor. Peptid kullandığında cildin güçleniyor ve daha elastik oluyor. Retinol kadar sert bir etkiye sahip olmaması hassas ciltler için kullanımını kolaylaştırıyor. 

Yani yorgun bir cilt varsa peptid kullanılabilir.

Mat ve esnekliği kaybetmiş ciltleri tekrar canlandırmak ve eski haline getirmek için peptidler güzel bir destek olabiliyor.

Kendi içlerinde mükemmel bu iki ürün neden birlikte kullanılıyor?

İki ürünün cilt için ne kadar güzel sonuçlar doğurduğundan bahsettik. Parlak ve daha esnek bir cilt için bu ürünler kullanılabiliyor. Peki ikisini bir arada kullanmak doğru bir fikir mi?

Bunun cevabı kısaca evet!

Birlikte kullanıldığında mükemmel sonuçlar doğurabilecek bu ikili hücre faaliyetlerini hızlandırarak cildi destekliyor. Retinol, hücre faaliyetlerini hızlandırıyor ve resmen yeni bir cilt oluşturuyor. Peptidler ise bu arada cildi destekleyerek güçlendiriyor. Biri cildi yenilerken diğer arkadan destekliyor.

Retinolün riskinden bahsettik!

Retinol özellikle ilk kullanıldığında ciltte istenmeyen etkiler görülebiliyor. Ama peptidlerle birlikte kullanıldığında bu etkiler azalabiliyor. Retinolün güçlü etkilerinden faydalanmak istiyor ama bu yan etkilerden korkuyorsan peptidle birlikte kullanmak iyi bir fikir diyebiliriz.

Kolajen üretimi için her ikisi birbirini destekleyen içerikler.

Retinol ve peptidler kolajen üretimini destekleyen içerikler. Retinol kolajen üretimini başlatırken peptidler ise kolajen üretiminin devamını sağlıyor. Cildin kolajen ihtiyacını karşılamak için birlikte kullanmak daha iyi yani. Kolajen ciltte arttıkça cilt daha sıkı, dolgun ve elastik oluyor.

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
