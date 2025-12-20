Beyler Buraya! Sakal ve Saç Bakımını Aynı Anda Desteklemek İçin Yapmanız Gerekenler
Bakım rutini denince 'Abi benim vaktim yok, üşeniyorum.' dediğini duyar gibiyiz. Burada bahanelere yer yok! Aynaya baktığında o matlık ve kuruluk hissi yerine ışıltılı bir yansıma görmek sandığın kadar zor değil. Cildin ihtiyaçlarına kulak verip hem saçlarını hem de sakallarını aynı anda şımartacak taktikleri burada bulabilirsin!
1. Duşta kaynar sudan vazgeçip ılık suya şans vererek kuruluk hissini azaltabilirsin.
2. Yıkama rutininde sert kimyasallar yerine nazik içerikler seçerek cildinin ferahlamasını sağlayabilirsin.
3. Sadece uçlara değil, aynı zamanda saç ve sakal diplerine de masaj yaparak bakım ürünlerinin etkisini artırabilirsin.
4. Kurulama aşamasında havluyu sertçe sürtmek yerine tampon hareketler yaparak yıpranmayı engelleyebilirsin
5. Tarama işlemini bakım yağlarını eşit dağıtmak için kullanmalısın.
6. Sakallarını tıraş etmek için duş sonrasını bekleyerek cildindeki hassasiyet riskini en aza indirebilirsin.
7. Yastık kılıfı seçimini pürüzsüz dokulardan yana yaparak uyurken bile saçlarına bakım yapabilirsin. Mesela ipek kılıflar gibi!
8. Boyun ve yanak çizgisine özel ilgi göstererek ciltteki leke görünümünün önüne geçmeye çalışabilirsin.
9. Dönemsel olarak uçlardan kestirip güçlendirici bir etkiyle daha dolgun görünüm yakalayabilirsin.
10. Bakım rutinini bir zorunluluk değil, keyif haline getirerek ışıltılı görünümü kalıcı kılmalısın.
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
