Anti-Aging Dönemi Başlasın! Kış Aylarında Rutinini Nasıl Dönüştürmelisin?
Havaların soğumaya başlaması kendini sadece günlük kıyafet seçimlerinde değil bakım rutinlerinde de fark yaratır. Kış aylarında cildin gereksinimleri farklılaşır, nem kaybı artar ve yumuşaklık isteği artar. Dolayısıyla soğuk havalara özel cilt bakım rutininin temelini nemlendirme oluşturur. Söz konusu anti-aging olduğunda da durum bundan farklı değildir ve günlük rutinde yapılacak ufak düzenlemeler, daha pürüzsüz ve parlak bir düzene geçmene yardımcı olabilir.
1. Rutine sakin bir başlangıç yap.
2. Yoğun nem içeren bir serum kullan.
3. Retinol ve peptit kullanımında bilinçli davran.
4. Nem hissini artıracak bir nemlendirici bul.
5. Göz çevresi bakımını güçlendir.
6. Haftalık maskelerle cilt yumuşaklığını destekle.
7. C vitamininin parıltılı etkisinden faydalan.
8. Düzenli masaj yap.
9. İç mekan havasını nemlendir.
10. Bol su tüketmeyi ve dengeli uyumayı unutma.
