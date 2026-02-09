Gece Uykusuz Kalanlar Dikkat! Uykusuzluğa Tek Hamlelik Çözüm: Bilim İnsanları Nedenini Açıkladı

Yapılan son bilimsel çalışmalar, hızlı bir şekilde uyku moduna geçebilmek için vücudun çekirdek ısısının düşmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Northumbria Üniversitesi gibi prestijli kurumların yürüttüğü ısı dengesi araştırmalarına göre, vücut soğumaya başladığında beyne 'dinlenme vakti geldi' sinyali gönderiliyor. Ancak ağır ve kalın battaniyeler bu doğal soğuma sürecini engelleyerek uykuya geçişi zorlaştırabiliyor.

Vücudun kendi iç radyatörü gibi çalışan ayaklar, bu noktada kritik bir görev üstleniyor. İnsan ayağı, kanı hızla soğutabilen özel damar yapılarına sahiptir. Bir ayağınızı veya bacağınızı battaniyenin dışına çıkardığınızda, bu damarlar serin havayla temas ederek genişler. Soğuyan kan vücudun geri kalanına yayılarak çekirdek sıcaklığını verimli bir şekilde düşürür. Bu küçük hareket, herhangi bir ilaç veya karmaşık bir yöntem kullanmadan biyolojik saatinizi hızlandırmanızı sağlar.

Özellikle geceleri çok terleyenler ve kronik uykusuzluk çekenler için bu yöntem, uyku kalitesini artıran en doğal ve masrafsız çözüm olarak öne çıkıyor. Bir dahaki sefere yatakta uykunuzun gelmesini beklerken, vücudunuzun bu doğal soğutma mekanizmasını kullanmak için sadece tek bir adım atmanız yeterli olabilir.