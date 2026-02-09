onedio
article/share
Japon Erkekler Neden Saçlarının Ortasını Kazıtıp Arkasını Uzatıyor?

Japon Erkekler Neden Saçlarının Ortasını Kazıtıp Arkasını Uzatıyor?

09.02.2026 - 09:55

Japon kültüründe, bizim kültürümüzden oldukça farklı ögeler var. Bunlardan biri de erkeklerin saçlarının ortasını kazıtıp yanlarını ve arkasını uzatması. Saçın arkasını uzatıp yapılan topuzlu modele de 'chonmage' adı veriliyor. 

Peki Japon erkeklerin neden böyle bir saç modeli yaptığını merak ettiniz mi? 

Japon erkekler neden saçlarının ortasını kazıtıyor?

Japon erkekler neden saçlarının ortasını kazıtıyor?

Aslında bu soruya birden çok mantıklı cevabımız var. En önemli sebebi ise kaskların sabitlenmesi. 

Saçın ortasının kazındığı, yanlarının ve arkasının uzatıldığı model genellikle Samuraylar tarafından tercih ediliyor. Samuraylar da savaş zamanlarında kabuto denen bir kask takıyor. Başın üst kısmını tıraş edip kalan saçları üstte bağlamak da kaskın daha sıkı oturmasını ve savaş sırasında kayma veya düşme riskini azaltıyor. 

Samuraylar saçlarını kazıtınca ağır zırhların içerisinde daha rahat ediyor. Ağır zıhlar, vücut ısısı arttıkça terlemeyi de artırıyor. Başın bir kısmının tıraş edilmesi ısı dağılımına yardımcı oluyor ve savaşçıların biraz daha rahat olmalarını sağlıyor.

Saçları kazımak aynı zamanda büyük bir kolaylık ve hijyen sağlıyor. Japonya, bir zamanlar dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, bit ve diğer haşerelerle karşı karşıyaydı. Başın üst kısmının tıraş edilmesi, temizliği sağlamayı ve haşere istilasını azaltmayı kolaylaştırıyordu.

Peki neden tamamını kazıtmıyorlar?

Peki neden tamamını kazıtmıyorlar?

Kabul etmek lazım, bu saç modeli pek de estetik durmuyor. Ne kadar karizmatik olursanız olun samuray saç modeli muhtemelen size de yakışmayacak. Peki neden saçların tamamı kazıtılmıyor?

Eğer Japonya'da saçlarınızı tamamen kazıtırsanız, bu sizin 'rahip' olduğunuz anlamına gelir. Japonya'da saç, sizin statünüzü gösterir. Chonmage saç modeli de Samurayların bir mirasıdır. Zaman içerisinde pratik askeri nedenlerin ötesine geçildi bu saç modeli samuraylar arasında statü ve kimlik sembolü haline geldi. Chonmage, Samurayların 'bushido' olarak bilinen davranış kurallarının temel değerleri olan onur, disiplin ve sadakati simgeliyordu. Saç modeli titizlikle korunuyor ve samurayın görünümünün ayrılmaz bir parçası kabul ediliyordu.

Chonmage, günümüzde sumo güreşinde yaşamaya devam ediyor ve sporun geleneğinin ve tarihinin bir sembolü olarak görülüyor. Sumo güreşçileri özellikle resmi törenler ve turnuvalar sırasında hala bu saç modelini tercih ediyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
