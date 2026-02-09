Japon Erkekler Neden Saçlarının Ortasını Kazıtıp Arkasını Uzatıyor?

Aslında bu soruya birden çok mantıklı cevabımız var. En önemli sebebi ise kaskların sabitlenmesi.

Saçın ortasının kazındığı, yanlarının ve arkasının uzatıldığı model genellikle Samuraylar tarafından tercih ediliyor. Samuraylar da savaş zamanlarında kabuto denen bir kask takıyor. Başın üst kısmını tıraş edip kalan saçları üstte bağlamak da kaskın daha sıkı oturmasını ve savaş sırasında kayma veya düşme riskini azaltıyor.

Samuraylar saçlarını kazıtınca ağır zırhların içerisinde daha rahat ediyor. Ağır zıhlar, vücut ısısı arttıkça terlemeyi de artırıyor. Başın bir kısmının tıraş edilmesi ısı dağılımına yardımcı oluyor ve savaşçıların biraz daha rahat olmalarını sağlıyor.

Saçları kazımak aynı zamanda büyük bir kolaylık ve hijyen sağlıyor. Japonya, bir zamanlar dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, bit ve diğer haşerelerle karşı karşıyaydı. Başın üst kısmının tıraş edilmesi, temizliği sağlamayı ve haşere istilasını azaltmayı kolaylaştırıyordu.