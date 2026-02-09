Portakalın Pabucunu Dama Attıracak C Vitamini Bombası Besinler!

Hayır değil!

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kivi de C vitamini açısından oldukça zengin. Yaz aylarında tüketmeyi sevdiğimiz çilek de bu listede yer alıyor. Ayrıca ananas, mango ve papaya gibi tropikal meyveler de bağışıklığı güçlendiren gıdalar arasında.

Fakat siz siz olun, besinlerin vitaminlerinden yararlanmak için onları çok fazla pişirmeyin!