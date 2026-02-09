onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Portakalın Pabucunu Dama Attıracak C Vitamini Bombası Besinler!

Portakalın Pabucunu Dama Attıracak C Vitamini Bombası Besinler!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.02.2026 - 09:10

Kış aylarında hastalanmamak için, bağışıklığımızı desteklemek gerekiyor. Bağışıklığın en büyük anahtarı da elbette C vitamini. Portakal da C vitamini denince akla ilk gelen meyve oluyor. Fakat bazı meyve ve sebzeler de C vitamini açısından oldukça zengin! 

İşte C vitamini bombası olan o gıdalar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Brokoli, biber, ıspanak...

Brokoli, biber, ıspanak...

C vitamini, yalnızca bağışıklığımızı güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda cilt sağlığımıza iyi geliyor, vücudu serbest radikallere karşı koruyor. C vitamini denince aklımıza ilk olarak portakal gelse de birçok farklı üründe daha C vitamini bulmak mümkün!

C vitamini açısından zengin sebzelerin başında yeşil yapraklı sebzeler geliyor. Ispanak, brokoli, roka, brüksel lahanası C vitamini içeriyor ve bizleri hastalıktan koruyor. Bu sebzeler arasında aynı zamanda hem kırmızı hem de yeşil biber yer alıyor.

Peki C vitamini olan tek meyve portakal mı?

Peki C vitamini olan tek meyve portakal mı?

Hayır değil! 

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kivi de C vitamini açısından oldukça zengin. Yaz aylarında tüketmeyi sevdiğimiz çilek de bu listede yer alıyor. Ayrıca ananas, mango ve papaya gibi tropikal meyveler de bağışıklığı güçlendiren gıdalar arasında.

Fakat siz siz olun, besinlerin vitaminlerinden yararlanmak için onları çok fazla pişirmeyin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın