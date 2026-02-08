onedio
Hobisini İşe Çevirdi Şimdi Tüm Türkiye'ye Sipariş Gönderiyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.02.2026 - 18:28

Hobi olarak başlanan bazı aktiviteler, zaman içerisinde ek gelire hatta mesleğe dönüşebiliyor. Ahşap oyma sanatına merak salan Çilem Öztürk de bunun en güzel örneklerinden biri. Selçuklu ve Osmanlı motifli ürünler, artık Türkiye'nin farklı şehirlerinde ilgi görüyor ve sipariş üstüne sipariş yağıyor!

Çilem Öztürk, yıllar önce ahşap oymalığına hobi olarak başlamıştı. Bu zevkli hobi, zaman içerisinde mesleğe dönüştü. Öztürk, eserlerinde sıklıkla Selçuklu ve Osmanlı motiflerine yer veriyor. Tarihin izlerini taşıyan bu el emeği göz nuru ürünler, gören herkesin dikkatini çekiyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ilgi çeken el emeği ürünlerle Öztürk, aile bütçesine katkı sağlıyor.  Kadınlara da çağrıda bulunan Öztürk, “Ev hanımlarımıza diyorum ki denesinler, kendilerini geliştirsinler. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir iş yoktur.” diyor.

Öztürk,  'Ahşap oyma ruhun elle birlikte çalışmasıdır. El becerisi ister ama en çok da sabır ister. Ahşap oyma insana sabrı öğretir. Her kesik ustalığın izini taşır. Ahşap; sabır ve el becerisinin dansıdır, ağaçtan gelen ilham elde hayat bulur' diyor. 

Öztürk ahşap oymacılığını kendi atölyesinde yapmaya devam ediyor. Bu süreçte ise en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirterek 'Eşim kapıların diğer kısımlarını yaparken ben de oymalarını yapıyorum. Mobilyaların oymalarını da yine ben yapıyorum. Bu şekilde birlikte çalışıyoruz' diyor.

