Hobisini İşe Çevirdi Şimdi Tüm Türkiye'ye Sipariş Gönderiyor!

Öztürk, 'Ahşap oyma ruhun elle birlikte çalışmasıdır. El becerisi ister ama en çok da sabır ister. Ahşap oyma insana sabrı öğretir. Her kesik ustalığın izini taşır. Ahşap; sabır ve el becerisinin dansıdır, ağaçtan gelen ilham elde hayat bulur' diyor.

Öztürk ahşap oymacılığını kendi atölyesinde yapmaya devam ediyor. Bu süreçte ise en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirterek 'Eşim kapıların diğer kısımlarını yaparken ben de oymalarını yapıyorum. Mobilyaların oymalarını da yine ben yapıyorum. Bu şekilde birlikte çalışıyoruz' diyor.