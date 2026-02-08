onedio
Merkezi Isıtmada Hem Tasarruf Ettiren Hem Evi Sımsıcak Yapan Derece!

Merkezi Isıtmada Hem Tasarruf Ettiren Hem Evi Sımsıcak Yapan Derece!

Dilara Bağcı Peker
08.02.2026 - 20:32
08.02.2026 - 20:42

Şubat ayında soğuk havalar etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı olmasa da özellikle gece saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. Doğal gaz faturasını düşürmek isteyenler ise çözümler aramaya devam ediyor. Kombilerin kaç derecede çalışması gerektiği, evlerin nasıl daha tasarruflu ısıtılabileceği araştırılıyor. Fakat merkezi ısıtma sistemine sahip kişiler, kombilerinin derecesini ayarlayamıyor.

Peki merkezi ısıtmada ideal sıcaklık kaç derece olmalı?

Merkezi ısıtmada tasarruf yapamayacağınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Merkezi ısıtmada tasarruf yapamayacağınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Ülkemizde şubat ayında da soğuk havalar etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı yaşanmasa da özellikle gece saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. Haliyle evlerde kombiler çalıştırılıyor ve doğal gaz faturalarından tasarruf etme yöntemleri araştırılıyor. Kimileri peteklerin arkasına alüminyum folyo koyuyor kimileri de ideal kombi derecesini ayarlamaya çalışıyor. Fakat merkezi ısıtma sistemi olan bir apartmanda oturan kişiler, kombileri olmadığı için evlerinin derecesini ayarlayamıyor. 

Fakat merkezi ısıtmada evlerde kombi olmadığı için evin derecesinin ayarlanmayacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Evlerin derecesi, termometrelerden veya peteklerden ayarlanabiliyor. İdeal sıcaklığa getiriliğinde ise tasarruf da sağlanabiliyor.

Peki merkezi ısıtmada evler kaç derecede olmalı?

Peki merkezi ısıtmada evler kaç derecede olmalı?

Ev enerjisi uzmanı Shay Ramani, merkezi ısıtma sistemi olan evler için en uygun derecenin 20 derece olduğunu belirtiyor. 'Evdeki termometrenizi 20°C'ye ayarlayın. Bu sıcaklık, çoğu ev için yeterlidir. Ayrıca sisteminizin gereğinden uzun süre çalışmasını engeller.' diyor.

Uzman, ayrıca  20°C'yi 'konfor ayarı' olarak kabul etmeyi ve ardından günün saatine ve yaptığınız işe bağlı olarak küçük adımlarla ayarlama yapmayı tavsiye ediyor. Shay, 'Termostatınızı bir hız sınırlayıcı gibi düşünün,' diyerek termostatın çalışma prensibini özetliyor: 'Çok yüksek ayarlarsanız, ısıtma sistemine o sıcaklığa ulaşana kadar çalışmaya devam etmesini söylüyorsunuz ve maliyet de işte bu noktada artıyor.'

Shay, geceleri ise ortam sıcaklığını yaklaşık 18°C'ye düşürmeyi öneriyor: 'Isıtmayı tamamen kapatırsanız, eviniz gerçekten soğuyabilir ve daha sonra tekrar ısıtmak için büyük bir masraf ödemek zorunda kalırsınız.'

Ayrıca termostatınızı sadece 1°C düşürmek bile ısıtma faturanızda yüzde 10'a varan bir tasarruf sağlayabilir!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
