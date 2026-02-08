Merkezi Isıtmada Hem Tasarruf Ettiren Hem Evi Sımsıcak Yapan Derece!

Ev enerjisi uzmanı Shay Ramani, merkezi ısıtma sistemi olan evler için en uygun derecenin 20 derece olduğunu belirtiyor. 'Evdeki termometrenizi 20°C'ye ayarlayın. Bu sıcaklık, çoğu ev için yeterlidir. Ayrıca sisteminizin gereğinden uzun süre çalışmasını engeller.' diyor.

Uzman, ayrıca 20°C'yi 'konfor ayarı' olarak kabul etmeyi ve ardından günün saatine ve yaptığınız işe bağlı olarak küçük adımlarla ayarlama yapmayı tavsiye ediyor. Shay, 'Termostatınızı bir hız sınırlayıcı gibi düşünün,' diyerek termostatın çalışma prensibini özetliyor: 'Çok yüksek ayarlarsanız, ısıtma sistemine o sıcaklığa ulaşana kadar çalışmaya devam etmesini söylüyorsunuz ve maliyet de işte bu noktada artıyor.'

Shay, geceleri ise ortam sıcaklığını yaklaşık 18°C'ye düşürmeyi öneriyor: 'Isıtmayı tamamen kapatırsanız, eviniz gerçekten soğuyabilir ve daha sonra tekrar ısıtmak için büyük bir masraf ödemek zorunda kalırsınız.'

Ayrıca termostatınızı sadece 1°C düşürmek bile ısıtma faturanızda yüzde 10'a varan bir tasarruf sağlayabilir!