Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in Sakatlığını Garsondan Öğrenmiş

Okan Buruk, 'Osimhen'e ulaştık. Aldığımız bilgi; ayağında ağrı olduğuna yönelik... Yani hiçbir şey yok diyemeyiz. Tam ne olduğunu bilmiyoruz ama ayağında ağrı olduğunu, hissettiğini öğrendik. Mümkün olursa en yakın zamanda buraya getirmek istiyoruz.' dedi.