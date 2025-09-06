Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in Sakatlığını Garsondan Öğrenmiş
Okan Buruk, NOW ekranlarında Ersin Düzen'in sorularını yanıtladı. Victor Osimhen'in sakatlığına da değinen Okan Buruk, oyuncuya ulaştıklarını ve tam olarak durumun henüz onlar tarafından da bilinmediğini aktardı.
Buruk, Osimhen'in sakatlığını garsondan öğrendiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okan Buruk, Ersin Düzen'in sorularını yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okan Buruk, Osimhen'e ulaştıklarını ancak sürece hakim olmadıklarını söyledi.
Okan Buruk, sakatlık haberini garsondan aldığını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın