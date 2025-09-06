onedio
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in Sakatlığını Garsondan Öğrenmiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 00:13

Okan Buruk, NOW ekranlarında Ersin Düzen'in sorularını yanıtladı. Victor Osimhen'in sakatlığına da değinen Okan Buruk, oyuncuya ulaştıklarını ve tam olarak durumun henüz onlar tarafından da bilinmediğini aktardı. 

Buruk, Osimhen'in sakatlığını garsondan öğrendiğini söyledi.

Okan Buruk, Ersin Düzen'in sorularını yanıtladı.

Ersin Düzen'in sorularında Şampiyonlar Ligi önemli bir yer tuttu. Puan hesabı yaptınız mı sorusuna Buruk, 'Hayır yapmadık, 8 maçı da kazanmak istiyoruz' dedi. 

Osimhen'in sakatlığı konusunda ise Okan Buruk, endişelerini dile getirdi.

Okan Buruk, Osimhen'e ulaştıklarını ancak sürece hakim olmadıklarını söyledi.

Okan Buruk, 'Osimhen'e ulaştık. Aldığımız bilgi; ayağında ağrı olduğuna yönelik... Yani hiçbir şey yok diyemeyiz. Tam ne olduğunu bilmiyoruz ama ayağında ağrı olduğunu, hissettiğini öğrendik. Mümkün olursa en yakın zamanda buraya getirmek istiyoruz.' dedi.

Okan Buruk, sakatlık haberini garsondan aldığını söyledi.

Osimhen'i Türkiye'ye getirmek istediklerini söyleyen Buruk, 'Eğer Osimhen'de sıkıntı çıkarsa hemen uçak gönderip onu Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Umarız, önemli bir şeyi yoktur. Yemekteydim, garson görmüş elinde telefonla geldi yanıma. Korkularım var böyle durumlarda, bugün bunu yaşadık.' dedi.

