Kadrosunu Bask Bölgesinden Kuran Athletic Bilbao Bir Türk'ü Transfer Etmek İstiyor Ama Nasıl?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2025 - 21:16

Athletic Bilbao'nun dünya futbolundaki farklılığı herkesin malumu... Bu takımda forma giymek için Bask kökenlerinizin olması ya da Bask bölgesinde doğmuş/yetişmeniz gerekiyor. Inaki Williams'un bu bölgede yetişmesi sebebiyle takıma alındığını biliyoruz ya da Kosovalı Kenan Kodro'nun babası bu bölgede futbol oynarken doğduğu için forma giyebiliş olmasını da...

Bu kez benzer bir hikaye ile bir Türk, Athletic Bilbao'ya gidebilir.

Tarihler 30 Aralık 2000'i gösterirken...

Bir gazete haberi Galatasaray'ın yıldızı Fatih Akyel'le ilgili flaş bir haberden bahsediyordu. Hagi'nin Barcelona'ya önerdiği Fatih Akyel'i Barcelona bir süre izlemiş ancak daha sonra vazgeçmişti. Bunu fırsat bilen Athletic Bilbao devreye girmiş ve Fatih Akyel'le söz kesmişti. 

Hatta Fatih Akyel gazeteye ‘‘İspanyol kulübünün teklifi karşısında mutlu oldum. Yurt dışında oynamaya hazırım. Sezon sonunda sözleşme bitiyor. Ben de Avrupa'ya gideceğim’’ demişti. 

Ancak böyle bir transfer mümkün değildi. İstanbul doğumlu Fatih Akyel'in Bask kökenleri de yoktu ve o dönem bu konuda daha katı olan Bilbao ekibinde oynamasına imkan yoktu. Türk spor basınının en asparagas haberlerinde zirveyi zorlayacak bu haber de o dönem unutuldu gitti.

Bu kez yine bir Türk'ün adı Athletic Bilbao ile geçiyor ve bu transfer mümkün...

Athletic Bilbao, bir süredir Stuttgart forması giyen Efe Korkut'u takip ediyordu ve genç oyuncuyu kadrosuna katmak için de girişimlere başladı. 

Efe aynı zamanda eski milli futbolcumuz Tayfun Korkut'un oğlu...

Efe Korkut'a Bilbao kapılarını açan olay babasının kariyeri...

Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Tayfun Korkut, uzun yıllar Real Sociedad forması giydi. Sociedad bir Bask takımı ve burada oynarken oğlu Efe de San Sebastian'da doğdu. Bask sınırları içinde kalan San Sebastian da Athletic Bilbao'ya oyuncu veren bölgelerden. 

Efe bu sebeple transfer olması halinde Athletic Bilbao forması giyebilecek.

