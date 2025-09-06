Kadrosunu Bask Bölgesinden Kuran Athletic Bilbao Bir Türk'ü Transfer Etmek İstiyor Ama Nasıl?

Athletic Bilbao'nun dünya futbolundaki farklılığı herkesin malumu... Bu takımda forma giymek için Bask kökenlerinizin olması ya da Bask bölgesinde doğmuş/yetişmeniz gerekiyor. Inaki Williams'un bu bölgede yetişmesi sebebiyle takıma alındığını biliyoruz ya da Kosovalı Kenan Kodro'nun babası bu bölgede futbol oynarken doğduğu için forma giyebiliş olmasını da...

Bu kez benzer bir hikaye ile bir Türk, Athletic Bilbao'ya gidebilir.