Pota Altında Uçan Kuşu Bile Bloklayan Adem Bona'nın Blok mu Smaç mı Sorusuna Sempatik Cevabı
12 Dev Adam, İsveç'i hayli zor geçen ilk iki çeyreğin ardından yenmeyi başardı. Geri düştüğümüz anlarda savunma sertliğini artırarak toparlandığımız anlarda Larkin'in ve Adem Bona'nın performansları göze çarptı.
Adem'in blok konusundaki başarısı ise bu maçta da karşımıza çıktı.
EurohoopsTR Genel Yayın Yönetmeni Semih Tuna da Adem Bona'ya 'Blok mu, smaç mı?' diye sordu oldukça sempatik bir cevap aldı.
Aldığı sürenin hakkını veren isimlerden biri de Adem Bona...
Adem Bona'nın gülümseten cevabı sizlerle:
