Pota Altında Uçan Kuşu Bile Bloklayan Adem Bona'nın Blok mu Smaç mı Sorusuna Sempatik Cevabı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2025 - 18:42

12 Dev Adam, İsveç'i hayli zor geçen ilk iki çeyreğin ardından yenmeyi başardı. Geri düştüğümüz anlarda savunma sertliğini artırarak toparlandığımız anlarda Larkin'in ve Adem Bona'nın performansları göze çarptı. 

Adem'in blok konusundaki başarısı ise bu maçta da karşımıza çıktı. 

EurohoopsTR Genel Yayın Yönetmeni Semih Tuna da Adem Bona'ya 'Blok mu, smaç mı?' diye sordu oldukça sempatik bir cevap aldı. 

Kaynak - Semih Tuna

Aldığı sürenin hakkını veren isimlerden biri de Adem Bona...

Adem Bona, özellikle savunmaya kattığı sertlikle dikkatleri çekiyor. Milli takımımızın yıldız isimlerinden olan Adem, İsveç maçında da bloklarını konuşturdu. 3 blokla maçı tamamlayan Adem geriye düştüğümüz dakikalarda öne geçmemizi sağlayan hem direnci hem de kritik sayı katkılarını verdi. 

Sırbistan maçını boş geöen Estonya'da da iki blok yapan Adem'e Semih Tuna o soruyu sordu: 

'Maçlarda 'spektaküler bir blok mu yoksa smaç mı yapmayı daha çok seviyorsun?'

İşte Adem Bona'nın sempatik cevabı:

Adem Bona'nın gülümseten cevabı sizlerle:

