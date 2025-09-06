onedio
Türkiye - İtalya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2025 - 18:17

Bugün oynanan yarı final maçlarıyla voleybolda finalistler belli oldu. Filenin Sultanları, sabah saatlerinde japonya'yı 3-1 ile geçerek adını finale yazdırdı. Rakibi ise kora kor geçen müthiş bir maçla oldu. İtalya-Brezilya maçının galibiyle eşleşecek olan millilerimizin rakibi İtalya oldu.

İtalya 5 set oynanan maçta 3-2 kazanan taraf oldu.

Peki final maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye - İtalya Voleybol Maçı Ne Zaman?

Tayland'da düzenlenen Voleybol Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini birbir geçen voleybol milli takımımız, Japonya'yı yenerek finale yükseldi. Finaldeki rakibi ise Brezilya'yı yenen İtalya oldu. 

Final maçı 7 Eylül Pazar günü oynanacak.

Türkiye - İtalya Voleybol Maçı Saat Kaçta?

Türkiye - İtalya finali de iki güçlü voleybol ülkesinin karşılaşması olacak. Millilerimizin 7 Eylül Pazar günü oynayacağı maçın başlama saati 15.30 olacak.

Türkiye - İtalya Voleybol Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye'nin İtalya için çıkacağı şampiyonluk maçı 15.30'da TRT 1'de şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
