Türkiye - İtalya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Bugün oynanan yarı final maçlarıyla voleybolda finalistler belli oldu. Filenin Sultanları, sabah saatlerinde japonya'yı 3-1 ile geçerek adını finale yazdırdı. Rakibi ise kora kor geçen müthiş bir maçla oldu. İtalya-Brezilya maçının galibiyle eşleşecek olan millilerimizin rakibi İtalya oldu.

İtalya 5 set oynanan maçta 3-2 kazanan taraf oldu.

Peki final maçı ne zaman, saat kaçta?