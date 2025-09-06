onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor
Trabzonsporlu Yayıncı Gökhan Erdem, Beklediği Transfer Gelene Kadar Kesintisiz Canlı Yayın Yapacak

Trabzonsporlu Yayıncı Gökhan Erdem, Beklediği Transfer Gelene Kadar Kesintisiz Canlı Yayın Yapacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2025 - 19:34

Transfer sezonunun kapatmasına günler kala takımlar eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Kimi transfer piyasasında hayli aktifken kimi takımlar da halen eksiklerini tamamlayabilmiş değil. Taraftarları sosyal medyadan baskı yaparak bu eksikleri gidermeye çalışıyor. 

En dertli taraftarlar ise şu sıralarda Trabzonspor taraftarı... 

Trabzonsporlu yayıncı Gökhan Erdem bu duruma isyan ederek ilginç bir protesto başlattı. Kesintisiz canlı yayın... 

PlatCornWeb'in X hesabından duyurduğu eylemde Gökhan Erdem'in açıklamaları da yer alıyor. 

Kaynak-PlatCorn

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"zforzambrotta" kullanıcı isimli Gökhan Erdem, spor dünyasının en bilinen yayıncılarından...

"zforzambrotta" kullanıcı isimli Gökhan Erdem, spor dünyasının en bilinen yayıncılarından...

Trabzonspor taraftarı Gökhan Erdem, Trabzonspor'un en önemli ihtiyaçlarından olan 8 numara transferi için artık isyanını son noktaya taşıdı. Ünver, iyi bir 8 -kendi tabiriyle hayvan gibi iyi bir 8- gelene kadar kesintisiz canlı yayın yapma kararı aldı. 

Trabzonspor taraftarları ve yayıncılar arasında bir anda dikkat çekici bir protestoya dönüşen yayın şu sıralarda 22.saatine girdi. 

Ünver, yayınına Trabzonspor taraftarlarını, kulübü takip eden gazetecileri alarak durum değerlendirmesi de yapıyor.

Gökhan Erdem'in yapacağı kesintisiz canlı yayınla ilgili açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın