Trabzonsporlu Yayıncı Gökhan Erdem, Beklediği Transfer Gelene Kadar Kesintisiz Canlı Yayın Yapacak
Transfer sezonunun kapatmasına günler kala takımlar eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Kimi transfer piyasasında hayli aktifken kimi takımlar da halen eksiklerini tamamlayabilmiş değil. Taraftarları sosyal medyadan baskı yaparak bu eksikleri gidermeye çalışıyor.
En dertli taraftarlar ise şu sıralarda Trabzonspor taraftarı...
Trabzonsporlu yayıncı Gökhan Erdem bu duruma isyan ederek ilginç bir protesto başlattı. Kesintisiz canlı yayın...
PlatCornWeb'in X hesabından duyurduğu eylemde Gökhan Erdem'in açıklamaları da yer alıyor.
"zforzambrotta" kullanıcı isimli Gökhan Erdem, spor dünyasının en bilinen yayıncılarından...
Gökhan Erdem'in yapacağı kesintisiz canlı yayınla ilgili açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz:
