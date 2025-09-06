Galatasaray'ı Korkutan Gelişme: Victor Osimhen, Milli Takımda Sakatlanarak Oyundan Çıktı

Milli arada Nijerya evinde Ruanda ile karşılaştı. Nijerya milli takımına çağrılan isimlerden biri de Victor Osimhen'di.

Maç 0-0 devam ederken 26. dakikada istenmeyen bir pozisyon meydana geldi ve Osimhen sakatlanarak yerde kaldı. Bir süre oyuna devam eden Osimhen 36.dakikada oyundan çıktı. Tedavisi sonrası ayağına buz bağlanan Osimhen maça devam edemedi.

Bu anlar Galatasaraylıları oldukça endişelendirdi.