Galatasaray'ı Korkutan Gelişme: Victor Osimhen, Milli Takımda Sakatlanarak Oyundan Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2025 - 19:56

Liglere verilen arada birçok futbolcu ülkesi adına forma giymek için milli takımlarına gitti. Bu isimlerden biri de Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen oldu. 

Ancak Osimhen, Galatasaraylıların yüreğini ağzına getirdi. Nijerya-Ruanda maçında sakatlanan Osimhen maça devam edemedi.

Nijerya-Ruanda maçında istenmeyen bir sakatlık yaşandı.

Milli arada Nijerya evinde Ruanda ile karşılaştı. Nijerya milli takımına çağrılan isimlerden biri de Victor Osimhen'di. 

Maç 0-0 devam ederken 26. dakikada istenmeyen bir pozisyon meydana geldi ve Osimhen sakatlanarak yerde kaldı. Bir süre oyuna devam eden Osimhen 36.dakikada oyundan çıktı. Tedavisi sonrası ayağına buz bağlanan Osimhen maça devam edemedi.

Bu anlar Galatasaraylıları oldukça endişelendirdi.

Osimhen oyundan çıkarken öfkesi ve acısı yüzüne yansıdı.

Osimhen'in sakatlandığı anları buradan izleyebilirsiniz:

