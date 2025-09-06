Galatasaray'ı Korkutan Gelişme: Victor Osimhen, Milli Takımda Sakatlanarak Oyundan Çıktı
Liglere verilen arada birçok futbolcu ülkesi adına forma giymek için milli takımlarına gitti. Bu isimlerden biri de Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen oldu.
Ancak Osimhen, Galatasaraylıların yüreğini ağzına getirdi. Nijerya-Ruanda maçında sakatlanan Osimhen maça devam edemedi.
Nijerya-Ruanda maçında istenmeyen bir sakatlık yaşandı.
Osimhen oyundan çıkarken öfkesi ve acısı yüzüne yansıdı.
Osimhen'in sakatlandığı anları buradan izleyebilirsiniz:
