Emre Belözoğlu'ndan Doğum Gününde Milli Takım Kampına Sürpriz Bağlantı

Emre Belözoğlu'ndan Doğum Gününde Milli Takım Kampına Sürpriz Bağlantı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2025 - 23:07

Yarın Emre Belözoğlu'nun doğum günü... Türk futboluna hem Galatasaray formasıyla hem de Fenerbahçe formasıyla damga vuran Emre Belözoğlu 45 yaşına giriyor. İngiltere, İspanya ve İtalya'da iz bırakan eski milli oyuncu doğum günü sebebiyle canlı yayında çeşitli isimlerle bir araya gelerek geceyi sohbetlerle geçiriyor. 

Sohbet duraklarından biri de milli takım kampı oldu. İrfan Can Kahveci ile görüşen Emre Belözoğlu, Uğurcan Çakır'la da kısa bir görüşme gerçekleştirdi. 

Yayındaki bu bölümü, Futbol Arena özel bir video olarak paylaştı. 

Kaynak - Futbol Arena

Emre Belözoğlu yaş günü için gerçekleştirdiği sohbetlere birçok ünlü ve yıldız isim katıldı.

Emre Belözoğlu yaş günü için gerçekleştirdiği sohbetlere birçok ünlü ve yıldız isim katıldı.

Acun Ilıcalı, Arda Turan gibi isimlerin yanı sıra birçok eski takım arkadaşlarıyla görüşen Emre Belözoğlu, milli takım kampındaki İrfan Can Kahveci'yi de yayına aldı. 

İrfan Can'ın 'Bak ayakları temiz birisi var burada' sözünün ardından kamerayı Uğurcan'a çevirmesiyle Emre Belözoğlu ile kısa bir sohbet ortamı oluştu. 

Uğurcan'ın Galatasaray transferi için 'Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Başarılar diliyorum' dedi. Uğurcan, Belözoğlu'nun yaş gününü kutlayarak teşekkür etti.

Emre Belözoğlu - Uğurcan Çakır görüşmesini buradan izleyebilirsiniz:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
