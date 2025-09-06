Emre Belözoğlu'ndan Doğum Gününde Milli Takım Kampına Sürpriz Bağlantı

Yarın Emre Belözoğlu'nun doğum günü... Türk futboluna hem Galatasaray formasıyla hem de Fenerbahçe formasıyla damga vuran Emre Belözoğlu 45 yaşına giriyor. İngiltere, İspanya ve İtalya'da iz bırakan eski milli oyuncu doğum günü sebebiyle canlı yayında çeşitli isimlerle bir araya gelerek geceyi sohbetlerle geçiriyor.

Sohbet duraklarından biri de milli takım kampı oldu. İrfan Can Kahveci ile görüşen Emre Belözoğlu, Uğurcan Çakır'la da kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayındaki bu bölümü, Futbol Arena özel bir video olarak paylaştı.

Kaynak - Futbol Arena