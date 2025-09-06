Fenerbahçe Efsaneleri Eski Tercümanları Deniz Sarıtaç'ın Düğününde Bir Araya Geldi

Fenerbahçe’nin eski tercümanı ve şimdilerde menajerlik yapan Deniz Sarıtaç evlendi. Düğünde, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman bir araya geldi. İkili, eski golcü Moussa Sow ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene katılan bir diğer isim ise eski Fenerbahçeli Cristian Baroni oldu.