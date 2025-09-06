onedio
Fenerbahçe Efsaneleri Eski Tercümanları Deniz Sarıtaç'ın Düğününde Bir Araya Geldi

06.09.2025 - 22:40

Fenerbahçe kongre gündemiyle, teknik direktör gündemiyle yoğun bir dönem geçirirken sık sık eski isimler de anılıyor. Eski teknik direktörler, başkanlar bu süreçte nostaljiyle birlikte anılarak kıyaslamalar yapılıyor.

Tam da eski isimler, eski efsaneler anılırken bugün o efsanelerin birçoğu bir düğünde buluştu.

Düğünde büyük buluşma gerçekleşti.

Fenerbahçe’nin eski tercümanı ve şimdilerde menajerlik yapan Deniz Sarıtaç evlendi. Düğünde, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman bir araya geldi. İkili, eski golcü Moussa Sow ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene katılan bir diğer isim ise eski Fenerbahçeli Cristian Baroni oldu.

Bir dönemin efsane kadrosu selfie ile taraftarlara geçmiş günleri hatırlattı.

Düğüne katılan Josef de Souza, Şener Özbayraklı, Aatıf Chahechouhe, Volkan Demirel, Cristian Baroni, Moussa Sow, Jeremain Lens ve Hasan Çetinkaya bir araya gelerek günü ölümsüzleştiren selfieyi de çektiler.

