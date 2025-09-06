Fenerbahçe Efsaneleri Eski Tercümanları Deniz Sarıtaç'ın Düğününde Bir Araya Geldi
Fenerbahçe kongre gündemiyle, teknik direktör gündemiyle yoğun bir dönem geçirirken sık sık eski isimler de anılıyor. Eski teknik direktörler, başkanlar bu süreçte nostaljiyle birlikte anılarak kıyaslamalar yapılıyor.
Tam da eski isimler, eski efsaneler anılırken bugün o efsanelerin birçoğu bir düğünde buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düğünde büyük buluşma gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin efsane kadrosu selfie ile taraftarlara geçmiş günleri hatırlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın