Galatasaray - Atletico Madrid Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam sahasında Atletico Madrid’i konuk ediyor. İstanbul’da oynanacak mücadele, her iki ekip açısından da kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Atletico Madrid galibiyetle doğrudan ilk 8 hedefini garantilemek ve play-in tehlikesini geride bırakmak isterken, Galatasaray ise taraftar desteğini arkasına alarak sahadan puan ya da puanlarla çıkmanın hesaplarını yapıyor.
Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Dev maçta kadrolar da belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maça dakikalar kala ilk 11'ler açıklandı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın