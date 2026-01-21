Galatasaray - Atletico Madrid Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam sahasında Atletico Madrid’i konuk ediyor. İstanbul’da oynanacak mücadele, her iki ekip açısından da kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Atletico Madrid galibiyetle doğrudan ilk 8 hedefini garantilemek ve play-in tehlikesini geride bırakmak isterken, Galatasaray ise taraftar desteğini arkasına alarak sahadan puan ya da puanlarla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Dev maçta kadrolar da belli oldu.