Friends Hayranları Koşun! Rachel'ın Ross'a Yazdığı Önlü Arkalı 18 Sayfalık Mektupta Ne Yazıyordu?

Friends, ekranların en efsane gençlik dizilerinden biri. 1994 yılında başlayan ve 10 yıl süren dizi hem karakterleri ile hem yaşanan olaylarla bir ikon haline geldi. Aynı zamanda o dönemin ruhunu da yansıtan dizi pek çok kişinin gençliğine eşlik etti. Öyle ki pek çok kişi kendisini bu 6 kişilik arkadaş grubunun içinde gibi hissediyor. Dizideki pek çok olay ve bölüm ise ayrıca hafızalarımıza kazındı. Onlardan biri de Rachel'ın Ross'a yazdığı fakat Ross'un okumadığı 18 sayfalık meşhur mektup. O mektupta ne yazdığı merak konusuydu derken bir Friend hayranı San Francisco'da gittiği Friends Experience'ta bu mektubu bulup Reddit'te paylaşmış. 'ezgithedelusional' isimli TikTok kullanıcısı ise mektupta yazanları Türkçe'ye çevirdi.