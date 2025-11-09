onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Friends Hayranları Koşun! Rachel'ın Ross'a Yazdığı Önlü Arkalı 18 Sayfalık Mektupta Ne Yazıyordu?

Friends Hayranları Koşun! Rachel'ın Ross'a Yazdığı Önlü Arkalı 18 Sayfalık Mektupta Ne Yazıyordu?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2025 - 16:08

İçerik Devam Ediyor

Friends, ekranların en efsane gençlik dizilerinden biri. 1994 yılında başlayan ve 10 yıl süren dizi hem karakterleri ile hem yaşanan olaylarla bir ikon haline geldi. Aynı zamanda o dönemin ruhunu da yansıtan dizi pek çok kişinin gençliğine eşlik etti. Öyle ki pek çok kişi kendisini bu 6 kişilik arkadaş grubunun içinde gibi hissediyor. Dizideki pek çok olay ve bölüm ise ayrıca hafızalarımıza kazındı. Onlardan biri de Rachel'ın Ross'a yazdığı fakat Ross'un okumadığı 18 sayfalık meşhur mektup. O mektupta ne yazdığı merak konusuydu derken bir Friend hayranı San Francisco'da gittiği Friends Experience'ta bu mektubu bulup Reddit'te paylaşmış. 'ezgithedelusional' isimli TikTok kullanıcısı ise mektupta yazanları Türkçe'ye çevirdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ezgithedelusi...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Mektupta yazan bir paragrafı sizin için buraya bırakalım;

Mektupta yazan bir paragrafı sizin için buraya bırakalım;

“Son birkaç saatte içimden ne kadar çok duygu geçtiğini sana anlatamam. Bu son birkaç gün, tamamı İYİ olan duyguların inişli çıkışlı bir yolculuğu oldu! Tatlı ellerinin dokunuşu beni deli ediyor. Keşke yaşadığım bu son birkaç aylık cehennemi silebilseydim. O zaman belki seni tekrar hayatıma alacak kadar sana güvenebilirdim. Yeni bir başlangıç yapabilirdik. Bunu gerçekten istiyorum. Bu kelimeleri sana yazarken, dünyadaki her şeyden daha çok istediğim şey bu!”

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın