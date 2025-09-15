Bonjour Canım! Netflix'te İzleyebileceğin ve Dilini Geliştirebileceğin En İyi 15 Fransız Dizisi!
Kültürleri, hikayeleri, özellikle de dilleri her zaman daha farklı gelmiştir Fransız dizilerinin. Hele bir de oyuncuları... En iyi ve en güncel 15 Fransız Netflix dizilerini sizin için derledik. Hem ekran başından kalkamayacaksınız hem de Fransız diline alışmış olacaksınız. Favorinizi yazmayı sakın unutmayın!
1. Furies (2024)
2. Anthracite (2024)
3. Fiasco (2024)
4. Under a Dark Sun (2025)
5. Hostage (2025)
6. Marseille (2025)
7. Lupin (2025 – 4. Sezon)
8. Néro The Assassin (2025)
9. The 7 Lives of Léa (2024)
10. Blood Coast (Pax Massilia) (2025)
11. Young Millionaires (2025)
12. The Cage (2025)
13. Shafted (2025)
14. Class Act (2023)
15. Vortex (2023)
