Bonjour Canım! Netflix'te İzleyebileceğin ve Dilini Geliştirebileceğin En İyi 15 Fransız Dizisi!

15.09.2025 - 22:26

Kültürleri, hikayeleri, özellikle de dilleri her zaman daha farklı gelmiştir Fransız dizilerinin. Hele bir de oyuncuları... En iyi ve en güncel 15 Fransız Netflix dizilerini sizin için derledik. Hem ekran başından kalkamayacaksınız hem de Fransız diline alışmış olacaksınız. Favorinizi yazmayı sakın unutmayın!

1. Furies (2024)

1. Furies (2024)

Paris’te geçen bir aksiyon ve suç dizisi. Ana karakter Lyna, babasının ölümünden sonra mafya dünyasına adım atıyor. Yeraltı dünyasının “Furies” adı verilen gizli kurallarını öğrenmek zorunda kalıyor.

2. Anthracite (2024)

2. Anthracite (2024)

Fransa’nın dağlık bir kasabasında eski bir tarikat hikâyesiyle başlıyor. Yıllar önce tarikat toplu intihar ediyor ve kasaba bu olayla anılıyor. Aradan yıllar geçiyor, aynı yerde yeni bir cinayet işleniyor. Gazeteci Ida kasabaya geliyor. Araştırma yapmaya başlıyor ve babasının da bu tarikata bağlı olduğunu öğreniyor.

3. Fiasco (2024)

3. Fiasco (2024)

Bir film setinde başlıyor. Genç bir yönetmen ilk filmini çekmeye çalışıyor. Ama her şey ters gidiyor. Oyuncular hata yapıyor, ekip dağınık davranıyor, set sürekli sorun çıkarıyor. Yönetmen filmi kurtarmaya çalışıyor. Ama olaylar büyüyor.

4. Under a Dark Sun (2025)

4. Under a Dark Sun (2025)

Bir genç kız, işlenmiş bir cinayet yüzünden zanlı oluyor. Ailesiyle olan ilişkileri bozuluyor. Kasabada herkes ona suçlu gözüyle bakıyor. Genç kız gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.

5. Hostage (2025)

5. Hostage (2025)

Paris’te büyük bir siyasi olayla başlıyor. Fransız Cumhurbaşkanı ve İngiliz Başbakanı bir araya geliyor. Toplantı sırasında her şey karışıyor ve ikisi de rehin alınıyor.

6. Marseille (2025)

6. Marseille (2025)

Güney Fransa’nın liman kenti Marsilya’da başlıyor. Şehrin belediye başkanı uzun yıllardır görevde kalıyor. Ama yeni seçim geliyor ve genç bir rakip ortaya çıkıyor. Siyaset oyunları başlıyor.

7. Lupin (2025 – 4. Sezon)

7. Lupin (2025 – 4. Sezon)

Paris’te Arsène Lupin’den ilham alan usta hırsız Assane Diop’un hikâyesi devam ediyor. Yeni sezonda Assane saklandığı yerden çıkıyor. Ailesi için geri dönüyor ama peşindeki düşmanlar da ortaya çıkıyor. Assane yeni soygunlar planlıyor.

8. Néro The Assassin (2025)

8. Néro The Assassin (2025)

Dizi, geçmiş zamanlarda başlıyor. Ana karakter Néro, usta bir suikastçi olarak karşımıza çıkıyor. Görevi, güçlü kişileri ortadan kaldırmak.

9. The 7 Lives of Léa (2024)

9. The 7 Lives of Léa (2024)

Dizi bir genç kızın gizemli bir şekilde geçmişe gitmesiyle başlıyor. Léa, bir gün uyanıyor ve kendini 1990’lı yıllarda buluyor. Her seferinde farklı bir kişinin bedeninde yaşıyor.

10. Blood Coast (Pax Massilia) (2025)

10. Blood Coast (Pax Massilia) (2025)

Şehirde uyuşturucu çeteleri güç kazanıyor. Polis bu çeteleri durdurmak için özel bir ekip kuruyor. Ekip, suçluların peşine düşüyor. Ancak operasyonlar çok tehlikeli geçiyor.

11. Young Millionaires (2025)

11. Young Millionaires (2025)

Paris’te yaşayan gençlerin hikâyesiyle başlıyor. Bu gençler kısa sürede çok para kazanıyor. Lüks hayatlar sürüyorlar, partiler veriyorlar, pahalı şeyler alıyorlar. Ama zenginlik sorunları da beraberinde getiriyor. Dostluklar bozuluyor, ihanetler başlıyor.

12. The Cage (2025)

12. The Cage (2025)

Ana karakter Taylor, genç bir MMA dövüşçüsü. Hayali profesyonel dövüşçü olmak. Bir gün profesyonel bir dövüşçüyle antrenman yapıyor. Bu anlar kameraya alınıyor ve internette hızla yayılıyor. Taylor bir anda herkesin konuştuğu isim oluyor. Ama şöhret beraberinde baskı getiriyor.

13. Shafted (2025)

13. Shafted (2025)

Dizi, Paris’te dört orta yaşlı arkadaşın hayatına odaklanıyor. Hepsi benzer yaşta ve kendi sorunlarıyla boğuşuyor. Her bölümde farklı bir karakterin gözünden olaylara bakıyoruz.

14. Class Act (2023)

14. Class Act (2023)

Dizi, ünlü Fransız iş adamı Bernard Tapie’nin hayatını anlatıyor. Genç yaşta iş dünyasına giriyor. Zamanla çok zengin oluyor, ünlü oluyor. Sadece iş değil, şarkıcılık yapıyor, televizyona çıkıyor, siyasete giriyor. Her alanda başarılı görünse de, hayatında büyük skandallar ve sorunlar çıkıyor.

15. Vortex (2023)

15. Vortex (2023)

Bir polis, yıllar önce eşini kaybediyor. Onun ölümünü hiç unutamıyor. Bir gün sanal gerçeklik gözlüğüyle eski olayları tekrar görmeye başlıyor. Orada eşini yeniden görüyor ve onun ölmesini engellemeye çalışıyor. Ama geçmişi değiştirmeye kalkınca şimdiki hayatı da karışıyor.

Yorum Yazın